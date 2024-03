Walka łabędzi w Gdańsku. Straż miejska musiała interweniować, bo na wodzie pobiły się ptaki. Pióra fruwały, spacerowicze wchodzili dowody OPRAC.: PWN

Konflikt między łabędziami w Gdańsku. Potrzebna była interwencja straży miejskiej Straż miejska Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Afera z ptakami w Gdańsku. Młody łabędź przeżył huśtawkę nastrojów. Najpierw wylądował w czyimś ogródku, skąd zabrała go straż miejska. Funkcjonariuszki zabrały go do zbiornika przy zbiegu ulic Subisława, Kupały i Pomorskiej. Ale tu rozpoczął się kolejny dramat, bo młodego ptaka zaatakował dorosły osobnik.