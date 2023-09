Ważne szkolenia gdańskich urzędników w walce z klęskami żywiołowymi. W programie m.in. koordynacje akcji ratowniczych

Gdańsk od lat zmaga się z sezonowymi podtopieniami, szczególnie w okresie letnim. Obfite opady potrafią sparaliżować miasto na wiele godzin. Stąd też pomysł, by urzędnicy odpowiadający za bezpieczeństwo w Gdańsku przeszli szkolenie z organizowania akcji ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Mimo że tegoroczne wakacje należały w Gdańsku do spokojnych, warto zaznaczyć, że aż 5 razy mieliśmy do czynienia z deszczami o charakterze nawalanym od III do V stopnia. Takie epizody zdarzają się u nas co roku. Dlatego oprócz inwestycji w bezpieczeństwo przeciwpowodziowe trenujemy także umiejętności sprawnego zarzadzania akcjami kryzysowymi. Im lepiej jesteśmy przygotowani na takie ekstrema pogodowe, tym mniej są one odczuwalne dla mieszkańców i budżetu miasta – mówi Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.