Weekend w Gdańsku. Co będzie się działo 18-20 sierpnia w Trójmieście. Przegląd najciekawszych wydarzeń. Wisłoujście, Fleabag, Jazz

Fleabag w Gdańsku. Phoebe Waller-Bridge

Niewiele osób jednak wie, że serial "Fleabag" powstał na podstawie monodramu. Odtwórczyni głównej roli i jednocześnie autorka sztuki Phoebe Waller-Bridge wystawiła i zagrała monodram, co zostało zarejestrowane w Królewskim Teatrze Narodowym w Londynie. Retransmisję można będzie obejrzeć w Gdańsku dzięki inicjatywie GAK.

"Fleabag" to popularny, obsypany nagrodami serial, który zgromadził rzeszę wiernych fanów. Również w Polsce wiele osób pokochało tę produkcję i regularnie powraca do niej na platformie Amazon Prime Video.

Gdańskie Noce Jazsowe

Mozartiana 2023

Mozartiana tryskają różnorodnością. Zależy nam, by każdy słuchacz, bez względu na wiek czy gust muzyczny, odnalazł coś dla siebie.

Wisłoujście 2023

W tym roku festiwal Wisłoujście startuje po raz szósty. To jedna z najpopularniejszych imprez DJ-skich w naszym regionie, która jest współorganizowana przez kultowy klub Sfinks700.

Craft Beer Fiesta 2023

Browary z całej Polski przyjeżdżają do Gdańska ze swoimi limitowanymi edycjami piw. Piwosze będą mieli szansę skosztować najoryginalniejszych browarowych wytworów, a to wszystko w rytm DJ setów. Do tego jedna z najlepszych pizzy w Trójmieście - OSTRO.

Pułapka, Straganiarska 2