“Węgiel jest, ale problemy są z logistyką i ceną”. Maciejewska: Polacy będą palić śmieciami

Bez ogrzewania mają pozostać m.in. świetlica, remiza, szkoła czy wspólnoty mieszkaniowe.

Posłanka Lewicy dodatkowo przekonywała, że Polaków czeka trudny czas.

- Dojdzie do takiej sytuacji, że ludzie będą palić zwyczajnie śmieciami w piecach, by się ogrzać. Apeluję do premiera Mateusza Morawieckiego, by przyjechał do miejscowości popegeerowskich i zorientował się jak wygląda sytuacja, co mają zrobić mieszkańcy, którzy za dwa miesiące nie będą mieli ciepła w kaloryferach? - podkreślała Maciejewska.