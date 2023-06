Weronika Ewald, 17-letnia tenisistka z Gdańskiej Akademii Tenisowej: Jestem przygotowana, żeby gryźć kort do ostatniej piłki

17-letnia Weronika Ewald to jedna z wyróżniających się tenisistek młodego pokolenia. Reprezentantka Gdańskiej Akademii Tenisowej chce w lipcu 2023 roku zaznaczyć swój sportowy postęp podczas turnieju BNP Paribas Warsaw Open 2023. Pod kątem stołecznych zawodów rywalizować będzie w zawodach niższej rangi w Tunezji i Chinach.

W styczniu 2023 roku osiągnęłaś ćwierćfinał juniorskiej edycji Australian Open 2023, gdzie lepsza była Brytyjka Ranah Akua Stoiber. To jest ważny punkt kariery sportowej? Jak oceniasz to z perspektywy kilku miesięcy?

Występ w Australii był na pewno dużą motywacją i przełomem w mojej karierze. Do tej pory to mój największy sukces. Granie w turniejach szlemowych daje ogromne doświadczenie na przyszłość. To takie adaptowanie się do warunków, których nie będę się musiała uczyć. Jak rozwija się Twój tenis? Na czym się teraz skupiasz

Teraz jestem na takim etapie planowania, aby jak najwięcej grać w turniejach seniorskich i zdobywać punkty do rankingu WTA. Granie ze starszymi zawodniczkami traktuję jako duże doświadczenie, lekcję. Skupiamy się na rankingu, który trzeba zbudować. A z czasem chcę występować na coraz większych turniejach.

Będziesz jeszcze wracać do turniejów juniorskich? Planujesz takie dzielenie kalendarza meczowego?

Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Wydaje mi się, że będziemy skupiać się na występach wśród seniorek. Czy jest coś, co zaskoczyło Cię w kobiecym tenisie w seniorskim wydaniu?

Generalnie raczej nie było czegoś, czego się nie spodziewałam. Trenerzy przygotowywali mnie na to, że poziom w seniorskim tenisie jest podobny, a starsze zawodniczki są po prostu dużo bardziej konsekwentne i zawzięte. I na to trzeba się przygotować, żeby - że tak powiem - gryźć kort do ostatniej piłki, żeby wygrywać mecze. Jestem na to przygotowana. Będziemy ruszać przed siebie. Jak scharakteryzujesz swoją grę? Masz tę cierpliwość, czy porywa Cię na korcie i chcesz kończyć możliwie najszybciej?

Raczej swój tenis opieram na agresywnej grze. Lubię szybko wchodzić w kort i wiele razy zmieniać kierunki.

Na kortach Gdańskiej Akademii Tenisowej w turnieju ITF World Tennis Tour rangi W15 (z pulą nagród 15 tys. dol.) nie wystąpiłaś ze względu na kontuzję. To coś poważnego?

Generalnie to sprawa przeciążeniowa. Miałam naciągnięty mięsień. Udało nam się to w stu procentach wyleczyć, więc trenujemy na maksimum. Jaki jest Twój plan startowy na ten sezon?

Od przyszłego tygodnia mam pierwszy start w Monastyrze (Tunezja - przyp.) i to jest 15-tysięcznik. Następnie polecimy do Chin na 25-tysięcznik. Będą to poniekąd przygotowania do turnieju WTA 250 w Warszawie (24-30 lipca 2023 roku - przyp.). Jak sobie radzisz z tymi zmianami stref klimatycznych, podróżami, gospodarowaniem czasem wolnym, czekaniem na mecze?

Na pewno zmiana klimatu będzie zauważalna, bo w Chinach jest teraz ponad 40 stopni Celsjusza. Trzeba się umieć do tego adaptować i traktować jako lekcję.

Co będzie Cię zadowalać na koniec roku 2023?

Chciałabym zagrać bardzo dobrze w turnieju WTA 250 w Warszawie. Na ten moment, ten sezon to nasz główny cel. W dłuższej perspektywie istotne jest zbieranie punktów do rankingu, aby dzięki nim mieć przepustkę do jeszcze lepszych turniejów. Masz jeszcze czas, żeby trenować na korcie w Gdańsku, czy z racji ciągłego przemieszczania się po świecie jest to już utrudnione?

Raczej będzie to już utrudnione. Czasu pomiędzy turniejami jest mało. Jeśli jednak jest jakaś luka, to z przyjemnością gdańskie korty odwiedzamy.

