6300 widzów oglądało na żywo siatkówkę w Ergo Arenie. Trefl Gdańsk ograł Asseco Resovię Rzeszów ZDJĘCIA

Kibice w Ergo Arenie na meczu Trefl Gdańsk - Asseco Resovia Rzeszów 6.01.2024

Spotkanie siatkarzy Trefla Gdańsk i Asseco Resovii Rzeszów cieszyło się wielkim zainteresowaniem kibiców. 6300 osób, które w sobotę, 6 stycznia 2024 roku zasiadło na miękkich fotelach Ergo Areny, to drugi wynik frekwencyjny w tym sezonie. Więcej kibiców zgromadził na granicy Gdańska i Sopotu jedynie mecz z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. 10 grudnia 2023 roku zobaczyło go na własne oczy 8900 osób.

- Granie we własnej hali, granie przy takiej publiczności, przy tak wielu kibicach, to dodaje nam skrzydeł, dodaje nam emocji. Na pewno oni też to czują, przeżywają, pokazują to i nas wspierają. W tym sezonie licznie przychodzą na nasze mecze. Wygląda na to, że podoba im się nasza gra. Niech tak zostanie - powiedział Piotr Orczyk, MVP meczu Trefla z Resovią.