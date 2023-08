WFOŚiGW rozpoczął trzecią edycję programu "Moja Woda". Można otrzymać do 6 tysięcy złotych dotacji na utworzenie systemów zatrzymywania wód

Ruszają dotacje na przydomowe systemy zbierania deszczówki

Program „Moja Woda” pomaga chronić polskie zasoby wody poprzez zwiększanie retencji przy budynkach jednorodzinnych oraz gospodarczych i wykorzystywanie zgromadzonej w ten sposób wody opadowej i roztopowej. Drogą do osiągnięcia tego celu jest udzielanie osobom fizycznym (gospodarstwom domowym) dofinansowania na budowę przydomowych systemów „małej retencji” na terenie prywatnej posesji.

- Podobno mamy najcieplejsze od tysięcy lat lato, nasi turyści i my tego nie odczuwamy, ale rzeczywiście widzimy, że nasilają się gwałtowne zjawiska pogodowe - mówił Szymon Gajda, prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. - Mieliśmy ostatnio w Gdańsku ulewę, widać, że system retencji, który powstaje w bólach, nie jest wydolny, aby ocalić nas przed zalewem - dodał.

NFOŚiGW realizuje program „Moja Woda” we współpracy z funduszami wojewódzkimi. Właścicielom lub współwłaścicielom nieruchomości z domem jednorodzinnym przekazuje dofinansowanie na instalacje, które pozwalają zatrzymywać deszczówkę w obrębie nieruchomości. Dzięki temu wody opadowe lub roztopowe z posesji nie są odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji sanitarnej lub deszczowej albo do rowów odwadniających czy na sąsiadujące tereny, ulice i place), lecz służą do nawadniania, podlewania roślin w ogrodach oraz do innych celów bytowych i gospodarczych.