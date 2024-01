Wiedźmin powraca. Kolejna moneta z unikatowej serii Mennicy Gdańskiej

Geralt z Rivii na monecie

Sceny ukazane na monecie, zarówno na rewersie, jak i na awersie numizmatu przedstawione są bardzo dynamicznie i pozwalają odbiorcy zagłębić się w przygody Geralta z Rivii.

Rewers monety przedstawia scenę walki o most na Jarudze w momencie, gdy Geralt i Cahir porwali do boju cofające się pod naporem Nilfgaardczyków wojska królowej Meve. Pośrodku wiedźmin Geralt wyprowadza sztych mieczem w nadbiegającego przeciwnika, krótko po tym jak rzucił zaklęcie Aard, które wznieciło ogień i zamęt w nilfgaardzkich szeregach. Za nim Cahir na zdobytym wierzchowcu zagrzewa do walki liryjskie wojsko.