Wirusowa panika na rynku pracy. Dwie trzecie boją się zwolnień, a ponad połowa zgodziłaby się na obniżkę wynagrodzeń

63,3 procenta badanych żywi obawę przed utratą pracy, 58 proc. – zgodziłaby się na obniżenie wynagrodzenia, jeśli przyczyniłoby się to do uniknięcia zwolnień lub bankructwa firmy, czego z kolei obawia się 45 proc. respondentów. To wyniki ankiety przeprowadzonej w kwietniu na grupie 17,7 tys. użytkowników popularnego portalu GoWork.pl., poświęconego rynkowi zatrudnienia i zawierającego ogłoszenia.

Uderzenie koronawirusa z perspektywy Pomorza chyba najbardziej dobitnie widać na przykładzie Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Perfekcyjnie zarządzane przedsiębiorstwo z ponad 5 milionami pasażerów rocznie – czyli porównywalną liczbą do krakowskich Balic, mniejszą jedynie od warszawskiego, centralnego portu lotniczego – z dnia na dzień niemal stanęło. Nie słyszałem o tym, by planowali zwolnienia, ale ambitny projekt „Airport City”, czyli budowa biurowo-hotelarsko-usługowego miasteczka wokół lotniska stoi pod dużym znakiem zapytania – tłumaczy dr hab. Henryk Ćwikliński, profesor i wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, kierownik Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Ekonomicznym tej uczelni .

– To specyficzna sytuacja, ale perspektywa rynku pracy jest głęboko zależna od specyfiki poszczególnych branż. Szczęśliwie dla regionu, usługi żeglugowe wciąż działają względnie stabilnie. Z kolei zupełnie inaczej sprawy wyglądają w szeroko pojętej turystyce. Jednak w obu tych przypadkach wszystko zależy od wielu międzynarodowych czynników, takich jak sytuacja epidemiczna, eksport i import w często odległych krajach, otwarcie lub pozostawienie zamkniętych granic – mówi dr hab. Henryk Ćwikliński.

Niepewność pracowników nie dziwi, zwłaszcza, że właściwie pewna recesja jest efektem wyjątkowego ekonomicznego kryzysu, którego przyczyny są naturalne, a nie wynikające, co zdarzało się często – z ludzkiej chciwości.

– Pytanie: jakie środki zostaną zastosowane, by z tego kryzysu wyjść? Wiele wskazuje, że rządy sięgać będą, podobnie jak w latach 30., po rozwiązania keynesowskie, czyli inwestycje z publicznych środków oraz „dosypywanie” pieniędzy do gospodarki, po to by ją rozruszać – dodaje.