Władze Gdańska wspierają migrantów „na zielono”, a radni PiS piszą do prezydent miasta Ryszard Pawłowski

Piotr Witmann

Polskie miasta, w tym Gdańsk, w sobotni wieczór podświetliły na zielono swoje obiekty. To gest solidarności z imigrantami, którzy szturmują polska granicę. Władze Gdańska chcą ich wspierać. Sceptycznie patrzą na to radni PiS. - Białoruskie służby zachowują się prowokacyjnie, a wielu nielegalnych imigrantów dopuszcza się aktów wandalizmu i zwykłego chuligaństwa - piszą w interpelacji do prezydent Aleksandry Dulkiewicz.