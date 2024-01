"Władzę w Polsce objęli ludzie, którzy demolują Polskę". Komentarze polityków z Pomorza po zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

- Strona prezydencka i strona marszałka sejmu skompromitowały się i zaogniają spór zamiast być jego arbitrami - uważa Michał Urbaniak, były gdański poseł Konfederacji oraz członek Zarządu Głównego Ruchu Narodowego. - Na miejscu prezydenta Andrzeja Dudy, po tym, co się wczoraj wydarzyło, nie miałbym już żadnego zaufania do Służby Ochrony Państwa. Widać, że tak naprawdę nie zapewniają mu bezpieczeństwa i wszystko wisi na rozkazie ministra spraw wewnętrznych. To bardzo niezdrowa sytuacja, bo sam prezydent traci poczucie bezpieczeństwa, kiedy widzi, jak służby, które mają go ochraniać, nie chronią miejsca, w którym pracuje. Z drugiej strony widzimy, że pan prezydent naraża się na śmieszność. Zaprasza do siebie panów Wąsika oraz Kamińskiego i jednocześnie cały swój autorytet wystawia na szyderstwa. To nie powinno mieć miejsca. W naszej opinii prezydent miał prawo do ułaskawienia i było ono skuteczne. Widzimy, że żadna strona nie chce ustąpić. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński chętnie poświęci panów Wąsika i Kamińskiego dla budowania nowego mitu PiS-u, w którym będą pokazywać, że jest to partia, która walczyła z korupcją i została za to ukarana. PiS się zużył, nie jest wiarygodny na prawicy. To lustrzane odbicie Platformy Obywatelskiej. Teraz szukają nowego mitu i będą wykorzystywać obecną sytuację tak mocno, jak tylko będą w stanie do podgrzania emocji społecznych. Konfederacja mówi o potrzebie resetu konstytucyjnego. Wszystkie strony sporu politycznego powinny usiąść i porozmawiać. My jesteśmy na to otwarci.