Własność gminy odgrodzona od mieszkańców. Walka o działkę w Nowym Porcie

- Okazuje się, że mieliśmy nosa. Toczy się w sądzie sprawa o zasiedzenia tego gruntu. Pojawia się pytanie czy to niegospodarność czy celowe działania ze strony Gdańskich Nieruchomości - mówi radny Hamadyk. - Istnieje legenda gminna, która krąży już od wielu lat, że właścicielem tego terenu i tego domu jest bądź był były premier Jan Krzysztof Bielecki lub ktoś z jego rodziny. Może stąd wynikała opieszałość? No jest jednak jeszcze kwestia do ustalenia – dodaje.