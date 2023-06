Włoski niszczyciel rakietowy "Caio Duilio" wpłynął do portu w Trójmieście. Zobaczcie zdjęcia!

Potężny włoski niszczyciel w Gdyni

- Niszczyciel rakietowy ''Caio Duilio'' wpłynął do gdyńskiego portu Marynarki Wojennej około godziny 8 rano. Okręt będzie uzupełniał zapasy, a następnie planuje wypłynąć w morze w poniedziałek - powiedziała PAP rzeczniczka.

Załoga "Caio Duilio" liczy 230 osób, a okręt może osiągnąć prędkość do 29 węzłów, co odpowiada około 54 km/h. Dodatkowo, jednostka posiada lądowisko i hangar dla śmigłowca, co umożliwia prowadzenie działań z powietrza. Okręt posiada też osiem wyrzutni pocisków przeciwokrętowych Otomat oraz jest wyposażony w armaty 25 i 76 mm oraz wyrzutnie torped.

Okręt został przyjęty do służby we włoskiej marynarce wojennej 22 września 2011 roku. Nazwa "Caio Duilio" upamiętnia rzymskiego dowódcę z okresu wojny punickiej, który w 260 roku p.n.e. odniósł zwycięstwo w bitwie morskiej pod Mylae.

19 września 2003 roku rozpoczęto budowę okrętu, w październiku 2007 roku oficjalnie prace nad nim zostały ukończone. Co ciekawe, okręt wyposażono w nowy system zarządzania walką oparty o oprogramowanie Linux.