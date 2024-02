Wojewodowie: pomorska i warmińsko-mazurski nawzajem powołali się do rad nadzorczych funduszy ochrony środowiska. Tylko na chwilę Stanisław Balicki

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz została powołana przez swojego warmińsko-mazurskiego odpowiednika, Radosława Króla, do rady nadzorczej tamtejszego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Rutkiewicz zrewanżowała się Królowi analogiczną nominacją. Zasiadanie w radzie to miesięcznie blisko 5 tys. zł dodatkowego dochodu do 16-tys. pensji urzędników. Po 18 dniach decyzje jednak zostały zmienione. Być może nacisnęli szefowie partii, idący do wygranych wyborów pod hasłami „odspawania” od państwowych synekur.