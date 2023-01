Wsiąść do pociągu byle jakiego. To nadal nie takie trudne, choć mogłoby się wydawać, że ceny poszły drastycznie w górę. Sprawdziliśmy to!

Ferie zimowe 2023 roku za pasem. Coraz więcej osób planuje podróże, wysyła dzieci na kolonie, lub po prostu zakłada krótszy, bądź dłuższy wyjazd. Czy faktycznie ceny poszły tak do góry, jak jest to przedstawiane? Nie do końca, zwłaszcza na popularnych liniach, tam, ceny niewiele się zmieniły lub wzrosły o 2-4 zł w stosunku do poprzednich cen. Za ile pojedziemy z Gdańska do np. Krakowa, a za ile do Wrocławia czy Warszawy? Sprawdziliśmy to!

Nie jest tak drogo, jak mogłoby się wydawać

Ostatnie dni w opinii publicznej skupione były wokół podwyżek cen biletów. Te oczywiście stały się faktem, to jednak nie są aż tak drastyczne, jak można by było wnioskować po zapoznaniu się z licznymi opiniami. Najbardziej krytyczni są pasażerowie, którzy korzystają z usług pociągu EIP (Express Intercity Premium), które w całości obsługiwane są przez pociągi Pendolino. Tu różnica w cenie jest kolosalna, sięga bowiem w niektórych przypadkach 100 czy 150 procent w porównaniu do poprzednich cen, to jednak korzystanie z najnowszego taboru należącego do PKP Intercity nie jest wcale obowiązkowe, co więcej, nie jest wcale korzystniejsze, a już na pewno nie jest na tyle wygodniejsze. CZYTAJ TEŻ: Duża podwyżka cen biletów w PKP Intercity. O ile więcej zapłacimy za przejazdy koleją? Od kiedy obowiązuje nowy cennik PKP Intercity?

Przykład? Pociąg EIP z Gdańska do Warszawy w dniu 16 stycznia 2023 roku kosztuje od 215 zł w przypadku 2 klasy, do 322 zł w przypadku klasy 1. Pociąg premium trasę do stolicy Polski z Pomorza pokonuje 2 godziny i 37 minut. Ta sama trasa pociągowi TLK [Twoje Linie Kolejowe red.] zajmuje raptem 39 minut więcej, a różnica w cenie jest już kolosalna. Co to znaczy? Za przejazd pociągiem TLK 53104 zapłacimy 88 zł w przypadku 2 klasy i 115 zł w przypadku 1 klasy. Co jakiś czas pojawiają się również bilety o kilkanaście, a nawet i kilkadziesiąt złotych tańsze od tej, którą wskazał nam system 12 stycznia 2023 roku.

Pociągiem taniej niż samochodem? Mit czy fakt?

Zakładając, że średnie spalanie samochodu wyniesie nam 7 litrów na 100 kilometrów, a cena paliwa 95 oscylować będzie na poziomie 6,6 zł, a w przypadku silnika diesla na poziomie 7,8 zł za litr, to w przypadku trasy Gdańsk - Warszawa do zapłaty będziemy mieli odpowiednio:

Jadąc drogą ekspresową S7: 161,70 zł (benzyna), 191,10 zł (diesel).

161,70 zł (benzyna), 191,10 zł (diesel). Jadąc autostradą A1: - 194,04 zł (benzyna), 229,32 zł (diesel). Do kwoty przejazdu autostradą A1 należy doliczyć opłatę za przejazd w wysokości 29,90 zł. Szacunkowy czas przejazdu samochodem z Gdańska do Warszawy wynosi od 3 godzin i 30 minut do 4 godzin i 15 minut (nie wliczając w to postojów na trasie przejazdu). Oczywiście pojawią się głosy, że w przypadku wieloosobowej rodziny koszt paliwa się nie zmienia. Zakładając jednak model rodziny 2 + 2, a więc rodziców wraz z dwójką dzieci, za przejazd do Warszawy pociągiem zapłacimy 529,34 zł jadąc pociągiem EIP i 180,28 zł za przejazd pociągiem TLK (różnica w podróży 39 minut). PKP.appka - nowa aplikacja mobilna PKP już jest. Sprawdzisz w niej rozkład jazdy pociągów, przewodnik po dworcach i kupisz bilety.

Ceny zakładają dwójkę dorosłych, którzy nie korzystają ze zniżek oraz dzieci w wieku szkolnym. W przypadku dzieci do lat 4 cena za przejazd spada o 70 zł w przypadku TLK i aż o 250 zł w przypadku EIP. Cena zmienia się również w sytuacji, gdy nasze dziecko jest studentem, wówczas zniżka ta wzrasta z 37% (dzieci i młodzież szkolna) do 51% (studenci do 26 lat).

Skąd jednak wzrost cen i czy mieszkańcy Pomorza, ale i Lubelszczyzny doczekają się połączenia bez przesiadki?

Z takimi, ale również i innymi pytaniami zwróciliśmy się do spółki PKP Intercity z prośbą o odpowiedź. Opublikujemy ją niezwłocznie po otrzymaniu.

Ile kosztują bilety na przejazd z Gdańska do Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry czy Zakopanego? Sprawdź i sam się przekonaj!

