Wspólne podwórko 2020. Ruszył konkurs dla wspólnot mieszkaniowych

- Kolejne wspólnoty mieszkaniowe mają szansę uzyskania dofinansowania do zagospodarowania wnętrza podwórzowego w ramach programu Wspólne podwórko 2020. Konkurs, dzięki któremu najbliższe przestrzenie sąsiedzkie zmieniają się nie do poznania właśnie wystartował - mówi Aleksandra Strug z Gdańskich Nieruchomości. - To już siódma edycja konkursu. W tym roku maksymalna kwota dofinansowania na zagospodarowanie lub remont podwórka to aż 80 000 zł.

Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest posiadanie tytułu prawnego do terenu (dzierżawa/ współdzierżawa) oraz m.in. opracowanie projektu zagospodarowania, kosztorysu wraz z przedmiarem prac, a także uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Wnioski oraz dokumentację składać można do 15 maja 2020 r. do godz. 15.00 w kancelarii Gdańskich Nieruchomości przy ul. Partyzantów 74, pok. 8. Będą one podlegać ocenie komisji, która do 1 czerwca 2020 r. ogłosi listę podwórek, które dzięki wsparciu w postaci dofinansowania, do końca roku zyskają nową odsłonę.