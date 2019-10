Wszystkich Świętych 2019. Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych. Zmiany w komunikacji miejskiej 1 listopada w Trójmieście

Przed nami Wszystkich Świętych. W związku ze spodziewanym wzmożonym ruchem na cmentarze, między 26 października a 3 listopada wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji miejskiej. Sprawdź, jak zmienią się rozkłady jazdy autobusów i tramwajów w Gdańsku i Gdyni.

Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych. Zmiany w Gdańsku 26-27.10.2019 r. (sobota-niedziela) Autobusy

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie (również w niedzielę) rozkłady jazdy, ponadto: 115 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 10 minut,

195 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co około 20 minut,

227 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co około 10 minut,

262 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 20 minut,

627 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Żabianka SKM – Pomorska – (dalej trasą jak linia 227) – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 9:00-17:00 co około 10 minut,

695 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Dworzec PKP – Kartuska – Cmentarz Łostowicki, w godz. 9:00-17:00 co około 15 minut,

T8 – trasa wydłużona całodziennie do węzła Śródmieście SKM, w godz. ok. 9:00-17:00 kursuje co około 10 minut.

Tramwaje

Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie (również w niedzielę!) rozkłady jazdy, ponadto:

3 - nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian funkcjonuje linia 63,

63 - linia dodatkowa kursuje przez cały dzień na trasie: Nowy Port Oliwska – Brzeźno – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice co około 20 minut. 28-31.10.2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) Autobusy Na wszystkich liniach obowiązują stałe rozkłady, jak w dni powszednie w okresie nauki, ponadto: 115 - w godz. 9:00-13:00 kursuje co 10 minut,

162 - w godz. 9:00-13:00 kursuje co 10 minut,

227 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co około 8 minut. Tramwaje

Wszystkie linie funkcjonują wg stałych rozkładów jazdy, jak w dni powszednie w okresie nauki.

01.11.2019 r. (piątek) Wszystkich Świętych Autobusy Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto: 107 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 45 minut,

108 – zmiana trasy na Starym Chełmie z powodu wprowadzenia jednego kierunku ruchu na ul. Stoczniowców; w godz. 8:00-16:00 - kursuje co 15 minut,

111 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 20 minut,

115 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 10 minut,

116 i 136 - kursują al. Żołnierzy Wyklętych zamiast „starą” ul. Słowackiego, w godz. 8:00-16:00 kursują co 30 minut,

117 - kursuje w obu kierunkach przez al. Grunwaldzką zamiast przez ul. Czyżewskiego,

120 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 20 minut,

122 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 30 minut,

136 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 30 minut,

157 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 30 minut,

175 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 10 minut,

210 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 30 minut,

227 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co około 8 minut,

627 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Żabianka SKM – Pomorska – (dalej jak 227) – Cm. Sre-brzysko – Rakoczego – Cm. Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 8:00-18:00 co około 8 minut,

262 - w godz. 8:00-16:00 - kursuje co 20 minut.

610 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Wrzeszcz PKP – Żołnierzy Wyklętych – Cmentarz Sre-brzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki, w godz. 7:00-18:00 co około 4 minuty.

695 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Dworzec PKP – Kartuska – Cmentarz Łostowicki, w godz. 9:00-17:00 co około 10 minut.

T8 – trasa wydłużona całodziennie do węzła Śródmieście SKM, w godz. ok. 09:00-17:00 kursuje co około 7-8 minut. Tramwaje Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie rozkłady jazdy, ponadto:

2 - w godz. ok. 8:00-17:00 - kursuje co 10 minut,

3 - nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian funkcjonuje linia 63,

5, 8, 9 - z przyczyn technicznych, wybrane kursy zostaną obsłużone taborem wysokopodłogowym; kursy te zostaną opublikowane w internetowej wersji rozkładów jazdy,

6 - w godz. ok. 8:00-17:00 - kursuje co 10 minut,

10 - w godz. ok. 8:00-17:00 - kursuje co 10 minut,

12 - wydłużona trasa: Jelitkowo – Oliwa – Wrzeszcz – Opera – Dworzec Gł. – Siedlce – Migowo,

63 - linia dodatkowa kursuje przez cały dzień na trasie: Nowy Port Oliwska – Brzeźno – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice co około 20 minut, a w godz. ok. 9:00-17:00 co około 10 minut,

66 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Strzyża PKM – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice, w godz. 09:00-17:00 co 5 minut. 02-03.11.2019 r. (sobota-niedziela) Autobusy Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie (również w niedzielę) rozkłady jazdy, ponadto:

115 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 10 minut,

195 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co około 20 minut,

227 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co około 10 minut,

262 - w godz. 8:00-16:00 kursuje co 20 minut,

627 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Żabianka SKM – Pomorska – (dalej trasą jak linia 227) – Cmentarz Srebrzysko – Rakoczego – Cmentarz Łostowicki – Chełm Witosa, w godz. 9:00-17:00 co około 10 minut,

695 - linia dodatkowa kursuje na trasie: Dworzec PKP – Kartuska – Cmentarz Łostowicki, w godz. 9:00-17:00 co około 15 minut.

T8 – trasa wydłużona całodziennie do węzła Śródmieście SKM, w godz. ok. 9:00-17:00 kursuje co około 10 minut. Tramwaje Na wszystkich liniach obowiązują sobotnie (również w niedzielę) rozkłady jazdy.

3 - nie funkcjonuje przez cały dzień, w zamian funkcjonuje linia 63,

63 - linia dodatkowa kursuje przez cały dzień na trasie: Nowy Port Oliwska – Brzeźno – Opera – Dworzec Gł. – Chełm – Łostowice co około 20 minut. Komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych. Zmiany w Gdyni W dniach 26 i 27 października 2019 r., w związku ze spodziewanym wzmożonym ruchem na cmentarze, zwiększona zostaje oferta gdyńskiej komunikacji miejskiej. 26.10.2019 r. (sobota) Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w soboty. Dodatkowa oferta

Cmentarz Witomiński w Gdyni: częściej (kursy co 10 minut) funkcjonować będzie linia 190,

dojazd możliwy będzie także autobusami linii 141. Cmentarze przy ul. Malczewskiego w Sopocie:

częściej (kursy co 15 minut) funkcjonować będzie linia 187. Cmentarz Komunalny w Kosakowie: wykonane zostaną dodatkowe kursy na linii 105 w godzinach porannych.

dodatkowo zostaje uruchomiona linia 305. Linia funkcjonować będzie od Węzła F. Cegielskiej do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie (w obu kierunkach). Na trasie linii 305 będą obowiązywać wszystkie przystanki linii 105, oprócz przystanków:

- Terminal Promowy (w obu kierunkach),

- Gołębia (w obu kierunkach),

- Elektrociepłownia – Kontenerowa (w obu kierunkach),

- Kilińskiego (w kierunku Węzła F. Cegielskiej). Dodatkowo obowiązywać będzie przystanek Urząd Miasta – Władysława IV (w kierunku Węzła F. Cegielskiej) Cmentarze w Rumi: obsługiwane będą przez linie autobusowe: 86 i 383 (linia 383 funkcjonować będzie pomimo obowiązywania pory zimnej). Wykonane zostaną na tych liniach dodatkowe kursy w godzinach popołudniowych.

27.10.2019 r. (niedziela) Obowiązywać będą rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta. Dodatkowa oferta

Cmentarz Witomiński w Gdyni: częściej (kursy co 10 minut) funkcjonować będzie linia 190,

częściej kursować będzie linia 141. Wybrane kursy linii 141, z oznaczeniem 241, będą realizowane na trasie Witomino Sosnowa – Cmentarz Witomiński – Obłuże Centrum,

linia trolejbusowa 27 funkcjonować będzie ze zwiększoną częstotliwością. Cmentarz Komunalny w Kosakowie: wykonane zostaną dodatkowe kursy na linii 105 w godzinach porannych.

dodatkowo, tak jak w dniu 26 października 2019 r. (sobota), uruchomiona zostaje linia 305, funkcjonująca na trasie Węzeł Franciszki Cegielskiej – Kosakowo - Cmentarz Komunalny – Węzeł Franciszki Cegielskiej. Cmentarze przy ul. Malczewskiego w Sopocie: częściej (kursy co 15 minut) będzie funkcjonować linia 187. Cmentarze w Rumi: obsługiwane będą przez linie autobusowe: 86 i 383 (linia 383 funkcjonować będzie pomimo obowiązywania pory zimnej). Na linii 86 wykonane zostaną dodatkowe kursy w godzinach popołudniowych.

30 i 31 października 2019 r. (środa i czwartek) Obowiązują rozkłady jazdy ważne w dni powszednie nauki szkolnej. 1 listopada 2019 r. (piątek), uroczystość Wszystkich Świętych i sobota 2 listopada Obowiązują sobotnie rozkłady jazdy. 3 listopada 2019 r. (niedziela) Obowiązują rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta. Cmentarz Witomiński w Gdyni 30 października i 3 listopada W godzinach ok. 9-16.30 zwiększona częstotliwość kursowania autobusów na linii 190 do Cmentarza Witomińskiego (kursy co 10 minut) 31 października, 1 listopada, 2 listopada

W celu umożliwienia dojazdu do Cmentarza Witomińskiego, uruchamia się linię 390, na trasie: Gdynia Dworzec Gł. PKP – Dworcowa – 10 Lutego (powrót Władysława IV – Jana z Kolna) – Władysława IV – al. Piłsudskiego – Śląska – Witomińska – Cmentarz Witomiński.

Autobusy linii 390 zatrzymują się na przystankach linii 190 na jej trasie oraz dodatkowo na przystanku „3 Maja 01” przy ul. 10 Lutego, nie obowiązuje natomiast przystanek „Węzeł F. Cegielskiej 04” przy ul. Śląskiej w kierunku Dworca Gł. PKP. Linia 390 funkcjonuje w godzinach: 31 października i 2 listopada: 8.00 – 19.00, 1 listopada: 6.45 – 21.00.Na linii 390 zaplanowano kursy z częstotliwością na bieżąco dostosowywaną do liczby pasażerów (nie rzadziej niż co 10 minut, w porach największego ruchu pasażerskiego odjazdy co 2 minuty). Ponadto, aby umożliwić dojazd do cmentarza witomińskiego z Witomina oraz z parkingów usytuowanych w rejonie Gdynia Arena i CH Riviera uruchamia się linię 392, na trasie: Witomino Leśniczówka – II MPS – Wielkokacka – Małokacka – Olimpijska – Sportowa – Górskiego – Droga Gdyńska – Śląska – Warszawska – Witomińska – Cmentarz Witomiński.

Linia 392 funkcjonuje w godzinach: 31 października i 2 listopada: 9.00 – 17.00, 1 listopada: 8.15 – 19.00. Na linii 392 zaplanowano kursy z częstotliwością 10 minut w dniu 1 listopada oraz 15-20 minut w pozostałe dni. W okresie od 31 października do 2 listopada linie 141 i 190 w obie strony kursują ul. Kielecką, przy czym kursy na tych liniach w kierunku z Witomina do Śródmieścia przed rozpoczęciem i po zakończeniu funkcjonowania linii 390 wykonywane są ul. Witomińską (linia 141 także w kierunku Witomina). W pobliże Cmentarza Witomińskiego dojeżdżają także autobusy i trolejbusy linii 22, 26, 27, 141 oraz 327, zatrzymując się na przystanku Witomińska. Dojście od tego przystanku do bramy Cmentarza Witomińskiego zajmuje nie więcej niż 15 minut. Linia 327 funkcjonuje w dniu 1 listopada z wysoką częstotliwością 5 – 15 minut, a linie 26 i 27 są obsługiwane przez trolejbusy przegubowe.

W dniach 31 października – 2 listopada przy Cmentarzu Witomińskim oraz w dniu 1 listopada na przystankach Gdynia Dworzec Gł. PKP – Dworcowa, Armii Krajowej oraz Urząd Miasta – Władysława IV usytuowane są mobilne punkty sprzedaży biletów. Cmentarz Komunalny w Kosakowie Od 30 października do 2 listopada Dodatkowa linia 305 – trasą linii 105 z Węzła F. Cegielskiej do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie, ale bez zajazdu do Terminala Promowego i Elektrociepłowni (Trasa - Gdynia Węzeł F. Cegielskiej – Kielecka – Śląska – al. Zwycięstwa – Władysława IV – 10 Lutego – Podjazd – Morska – Estakada Kwiatkowskiego – Unruga – Czernickiego – Kosakowo – Pierwoszyno – Kosakowo Cmentarz Komunalny 30 i 31 października, łącznie z linią 105 kursy co ok. 15 minut. 1 listopada, łącznie z linią 105 kursy co ok. 5-10 minut

2 listopada, łącznie z linią 105 kursy co ok. 10 minut Dodatkowo 1 i 2 listopada w szerszym zakresie i częściej zaplanowano funkcjonowanie linii 105. W dniu 1 listopada do obsługi Cmentarza w Kosakowie przewidziano w godzinach 8:30-17:30 także dodatkową linię 273, na trasie: Gdynia Chylonia Dw. PKP – Kartuska – Morska – Rumia: Sobieskiego – Rumia Dworzec PKP – Starowiejska – Derdowskiego – Dębogórska – Żołnierzy I Dywizji WP – Kazimierz – Kosakowo: Rzemieślnicza – Kosakowo Cmentarz Komunalny. Powrót do Chyloni zaplanowano trasą linii 173, przez Dębogórze. Linię 273 obowiązują wszystkie przystanki innych linii na jej trasie. Kursy zaplanowano co 20-40 minut, w koordynacji z kursami na linii 173. W dniu 1 listopada, ze względu na zmienioną organizację ruchu, dojazd do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie odbywa się przez Pierwoszyno.

Cmentarze w Rumi 30 października Cmentarz Komunalny w Rumi obsługiwany stałymi liniami autobusowymi 86 i 288, z dodatkowymi kursami do/z cmentarza na linii 86. Od 31 października do 2 listopada Do obsługi cmentarzy w Rumi, uruchamia się linię autobusową 386, na trasie: Stara Rumia Cmentarz – Chełmińska – Dębogórska – Gdańska – Dąbrowskiego – Starowiejska – Rumia Dworzec PKP – Sobieskiego – Górnicza – Rumia Cmentarz Komunalny. Linię 386 obowiązują wszystkie przystanki innych linii na jej trasie. W celu umożliwienia bezpośredniego połączenia Gdyni Chyloni i Cisowy z Cmentarzem Komunalnym w Rumi, na trasie: Gdynia Chylonia Dworzec PKP – Kartuska – Morska – Rumia: Sobieskiego – Górnicza – Rumia Cmentarz Komunalny uruchamia się linię autobusową 373. Linię 373 obowiązują wszystkie przystanki innych linii na jej trasie.

Kursy linii 373 i 386 zaplanowano: 31 października: co 30 minut, 1 listopada co 5-15 minut, 2 listopada co 15 minut. Linia 373 kursuje w godz. ok. 9 – 17. Linia 386 w dniu 1 listopada kursuje w godz. ok. 7 – 18.30, w pozostałych dniach w godz. ok. 9 – 17. Dojazd do Cmentarza Komunalnego w Rumi w dniach 31 października oraz 2 listopada jest możliwy także linią 86. W dniu 1 listopada, ze względu na utrudnienia w przejeździe, wszystkie kursy linii 86 planowane są bez zajazdu na Cmentarz Komunalny w Rumi (zawracanie autobusu przewidziano przy skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Polnej w Rumi). W dniu 1 listopada przy przy Cmentarzu Komunalnym w Rumi, Dworcu PKP oraz przy przystanku Stara Rumia – Cmentarz usytuowane są mobilne punkty sprzedaży biletów.

Cmentarze przy ul. Malczewskiego w Sopocie Od 31 października do 3 listopada Ze względu na obowiązywanie jednego kierunku ruchu na ulicy Malczewskiego w Sopocie, na odcinku od al. Niepodległości do Brodwina, wprowadza się zmianę tras linii 181 i 187: 181 – w kursach w kierunku pętli przy ul. Reja od przystanku „Brodwino – Szkoła 02” do przystanku „Malczewskiego 02” przejazd ulicami: Kolberga, Obodrzyców, Wejherowską i al. Niepodległości.

187 – w kursach z Kamiennego Potoku od przystanku „Brodwino 02” do „Malczewskiego 02” przejazd ulicami: Cieszyńskiego, Obodrzyców, Wejherowską i al. Niepodległości.

Zmienione trasy obowiązywać będą od ok. godz. 9.00 w dniu 31 października do godzin wieczornych w dniu 3 listopada 2019 r. W kierunku przeciwnym trasy linii 181 i 187 nie ulegają zmianie. 1 i 2 listopada na linii 187 w godzinach 8.30-17.30 przewidziano zwiększenie częstotliwości kursów do ok. 10-15 minut.

Cmentarz Komunalny przy ul. Spokojnej w Gdyni W dniu 1 listopada obsługę cmentarza zapewniają autobusy linii 380 kursujące na trasie: Redłowo SKM – Stryjska – al. Zwycięstwa – Wielkopolska – Spokojna Cmentarz. Kursy na linii 380 zaplanowano co 30 minut. Ponadto, kurs linii 180 z Karwin Tuwima w godzinach porannych przewidziano z zajazdem na ul. Spokojną. W pobliżu cmentarza przy ul. Spokojnej w Gdyni dojeżdżają także autobusy i trolejbusy linii R, 23, 24, 27, 29, 31, zatrzymując się na przystanku „Lidzka”. Dojście piesze z tego przystanku do bramy cmentarza zajmuje nie dłużej niż 12 minut. Pozostałe, najistotniejsze zmiany w komunikacji miejskiej - 31 października Ze względu na uruchomienie linii 390 i 392, w godz. 9-17 zmniejsza się częstotliwość kursów na linii 190 (z trasą nieobejmującą w tym dniu ul. Witomińskiej) – do 20-30 minut.

Ze względu na zamknięcie ul. Zjazdowej w Gdyni oraz spodziewane trudności w przejeździe ul. Kwidzyńską, autobus linii 204 od ul. Tatrzańskiej do ul. Warszawskiej kursuje ulicami: Olsztyńską, Pomorską i Nowogrodzką. Ze względu na wykorzystanie wszystkich pojazdów do obsługi linii „cmentarnych” nie zostanie wykonany kurs dojazdowy na linii 759 z Pogórza Dolnego o godz. 13.51, a kursy linii 770 z Pustek Cisowskich do Pogórza Dolnego o godz. 17.00 i 17.12 zostają zastąpione kursami linii 710 do Grabówka. Pozostałe, najistotniejsze zmiany w komunikacji miejskiej 1 listopada W celu zapewnienia bezpośredniego połączenia Dąbrowy i Chwarzna z cmentarzami na Oksywiu, autobusy linii pospiesznej K w godz. 9-17 kursują wariantem trasy przez Oksywie Dolne i Górne, przy czym dodatkowo dla nich obowiązują przystanki „Arciszewskich” n/ż i „Muchowskiego”. Uruchamia się także dodatkowe kursy na tej linii.

Na linii 197, obsługującej cmentarze w Cisowie, Leszczynkach i na Oksywiu, w godzinach 9-17 przewidziano zwiększenie częstotliwości kursów do 20 minut. Ze względu na zmianę organizacji ruchu na obszarze gminy Kosakowo, linia 105 funkcjonuje w skróconej relacji: Gdynia Redłowo Szpital – Kosakowo Cmentarz Komunalny, przy czym – ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Rzemieślniczej w Kosakowie – autobusy dojeżdżają do Cmentarza Komunalnego w Kosakowie przez Pierwoszyno (powrót z cmentarza odbywa się stałą trasą). Dodatkowo, w godzinach 9-17 z trasy linii 105 wyłącza się zajazdy do Terminala Promowego i Elektrociepłowni. W relacji: Kosakowo Cmentarz Komunalny – Mechelinki Przystań funkcjonuje linia zastępcza 905. Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Rzemieślniczej w Kosakowie, autobusy linii 905 z cmentarza do Mechelinek kursują przez Pierwoszyno.

Bilety jednoprzejazdowe skasowane w autobusie 105 uprawniają do przesiadki na autobus linii 905 i kontynuowania podróży przez 120 minut od skasowania. Analogiczne rozwiązanie obowiązuje przy przesiadkach z linii 905 na 105. Aby umożliwić dojazd w pobliże cmentarzy w Cisowej, Leszczynkach, Witominie i Wielkim Kacku, uruchamia się linię trolejbusową 327, na trasie: Cisowa Sibeliusa – Morska – Warszawska – Śląska – al. Zwycięstwa – Wielkopolska – Chwaszczyńska – Nowowiczlińska – Karwiny Tesco. Kursy na linii 327 zaplanowano co 7-15 minut. W godzinach 8-17, na podstawie specjalnego rozkładu jazdy, uruchamia się linię 288. Ze względu na zamknięcie ul. Zjazdowej w Gdyni oraz spodziewane trudności w przejeździe ul. Kwidzyńską, autobus linii 204 od ul. Tatrzańskiej do ul. Warszawskiej kursuje ulicami: Olsztyńską, Pomorską i Nowogrodzką. Zmniejszenia oferty Z uwagi na zmiany w organizacji ruchu, nie funkcjonują linie midibusowe 203 i 287.

Ze względu na dodatkowe kursy ze Śródmieścia do Pogórza Dolnego, autobusy linii 170 w godzinach 8:45-16:30 zaplanowano co 30 minut. Z powodu nieobsługiwania Cmentarza Witomińskiego, kursy linii 190 w godz. 9-18 zaplanowano co 40 minut, jednak częściej będą wykonywane kursy przez Witomino Polną. Pozostałe, najistotniejsze zmiany w komunikacji miejskiej 2 listopada W celu zapewnienia bezpośredniego połączenia Dąbrowy i Chwarzna z cmentarzami na Oksywiu, autobusy linii pospiesznej K w godz. 9-17 kursują wariantem trasy przez Oksywie Dolne i Górne, przy czym dodatkowo dla nich obowiązują przystanki „Arciszewskich” n/ż i „Muchowskiego”. Uruchamia się także dodatkowe kursy na tej linii. Ze względu na uruchomienie linii 390 i 392 do cmentarza Witomińskiego, w godz. 9-17 zmniejszona zostaje częstotliwość kursów na nieobsługującej cmentarza linii 190 – do 40 minut, jednak częściej będą wykonywane kursy przez Witomino Polną.

