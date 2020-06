Wybory 2020: Ponad 128 tys. podpisów dla Rafała Trzaskowskiego w województwie pomorskim. "Czuć ogromną energię, nie tylko na Pomorzu"

128 455 podpisów zebrano w ciągu pięciu dni na Pomorzu na rzecz rejestracji kandydatury prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który kandyduje w wyborach na prezydenta Polski. W całej Polsce zebrano ich 1 622 868.

Po ogłoszeniu przez Marszałek Sejmu Elżbietę Witek nowej daty wyborów prezydenckich, które mają odbyć się 28 czerwca, Koalicja Obywatelska musi ponownie zebrać podpisy pod rejestracją kandydata. Po ok. pół roku od partyjnych prawyborów, w których na kandydatkę wybrano Małgorzatę Kidawę-Błońską oraz jej wycofaniu się ze startu w wyborach, władze Platformy Obywatelskiej wybrały Rafała Trzaskowskiego - prezydenta Warszawy, by ubiegał się o urząd prezydenta RP. - Spotykamy się w nieprzypadkowym miejscu, w sercu Gdańska, przy fontannie Neptuna. Tylko w tym jednym miejscu, na Długim Targu, zebraliśmy ponad 9 000 podpisów dla Rafała Trzaskowskiego. Najważniejsza informacja: przez 5 dni zebraliśmy w województwie pomorskim 128 455 podpisów dla Rafała Trzaskowskiego - powiedział Piotr Borawski, wiceprezydent Gdańska z Platformy Obywatelskiej podczas konferencji prasowej na Długim Targu.

Europosłanka Magdalena Adamowicz podkreśliła, że w ten weekend w Trójmieście były osoby z różnych części Polski, które podpisywały się na listach Rafała Trzaskowskiego.

- Czuć ogromną energię, nie tylko u nas na Pomorzu, gdzie wieje słynny wiatr wolności i Solidarności, ale czuć tę energię w całej Polsce - mówiła Magdalena Adamowicz. - 28 czerwca musimy wybrać prezydenta, który walczy o nową, wspólną Rzeczpospolitą. Nie waszą czy naszą, ale wspólną Rzeczpospolitą Polek i Polaków. Musimy wybrać prezydenta, który każdemu uściśnie rękę, i któremu każdy z nas będzie chciał uścisnąć tę rękę. Wyobraźmy sobie, że Polska może być dobra i uśmiechnięta - dodała. - Zbieranie podpisów dla Rafała to czysta radość. Sądzę, że są osoby, które są gotowe by udostępnić swoje miejsca dla Trzaskowskiego. Można to robić od dzisiaj. Proszę o kontakt z koordynatorem na Pomorzu - zaapelował europoseł Janusz Lewandowski.

- Zbierając podpisy miałem poczucie jakbym cofnął się w czasie, do 1989 roku. Były te same emocje. Ludzie przychodzili do nas z podpisanymi kartami przekazując wielką energię. Z tego musi wyniknąć coś dobrego. Proszę o aktywność w mediach społecznościowych. W sytuacji, w której de facto nie mamy publicznej telewizji, tylko propagandową telewizję Jacka Kurskiego, internet jest naszą bronią. Udostępniajmy informacje w mediach społecznościowych - powiedział poseł Tadeusz Aziewicz.

Czytaj także Trzaskowski: Twórzmy Polskę jakiej chciałby Paweł Adamowicz

Posłanka Małgorzata Chmiel powiedziała, że podpisy były zbierane również w domach osób, które nie były w stanie same przyjść do punktów zbiórek.

Niewykluczone, że Rafał Trzaskowski pojawi się jeszcze na Pomorzu szczególnie jeśli będzie druga tura. W ubiegły czwartek 4 czerwca, w 31. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, Rafał Trzaskowski był w Gdańsku. Podczas wystąpienia na Długim Targu, który zgromadził setki osób, mówił m.in. o chęci budowy w Polsce "nowej Solidarności" oraz budowie takiej Polski, jakiej chciałby Paweł Adamowicz, zamordowany przed rokiem prezydent Gdańska. - W Polsce jest wiele miejsc, które trzeba odwiedzić. Rafał Trzaskowski był u nas 4 czerwca, w szczególny dzień. To rola sztabu by zaplanować wizyty w jak największej liczbie miejsc. PiS myślał, że zastawi na nas pułapkę dając nam mało czasu, ale wszyscy się niesamowicie zmobilizowali, ta emocja poniosła nas do świetnego wyniku jeśli chodzi o zbiórkę podpisów - powiedział wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.

- Emocje w rozmowach z mieszkańcami były tym większe, im bardziej widzieli, że rządzący starają się jak najbardziej ograniczyć dla nas okres zbiórki podpisów licząc, że nam się nie uda. Ale nam się udało. Byli państwo wspaniali, bardzo za to dziękuję. Wygramy - dodała posłanka Małgorzata Chmiel.

Czytaj także Ostra wymiana zdań mieszkańców Bytowa z prezydentem Dudą

W konferencji prasowej wzięli udział również przedstawiciele innych organizacji politycznych tworzących Koalicję Obywatelską lub sympatyzujące z nią, jak Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, Wszystko dla Gdańska, Komitet Obrony Demokracji czy Obywatele RP.

Wybory 2020. Jakie kompetencje ma prezydent?