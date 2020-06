Wybory prezydenckie 2020. Jak wyglądają wybory w dobie koronawirusa? Kto może głosować? Czy trzeba mieć maseczkę? Sprawdź!

WYBORY PREZYDENCKIE 2020. Z najnowszych informacji wynika, że tegoroczne wybory odbędą się już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca. Tego dnia lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do 21. W sytuacji, gdy żaden z kandydatów nie otrzyma ponad 50 proc. wszystkich oddanych głosów, dwa tygodnie później - 12 lipca - odbędzie się druga tura wyborów. Jakie zasady obowiązują podczas głosowania? Czy idąc do lokalu wyborczego trzeba mieć maseczkę? Jak oddać ważny głos? Czy można głosować korespondencyjnie? Odpowiadamy!

Wybory prezydenckie 2020. Kiedy? Wybory prezydenckie w 2020 roku pierwotnie miały się odbyć 10 maja, jednakże ze względu na epidemię szalejącego koronawirusa zostały odłożone w czasie. W środę, 3 czerwca, Marszałek Sejmu podała do wiadomości publicznej informację, że pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca. W sytuacji, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej liczby głosów, w terminie 14 dni od pierwszej tury odbędzie się kolejne głosowanie. Szacuje się, że data ta przypada na 12 lipca. Wybory hybrydowe. Na czym polegają? Jak już wspomnieliśmy wyżej, tegoroczne wybory prezydenckie miały odbyć się 10 maja. Co więcej, wówczas ustalono, że odbędą się one w formie korespondencyjnej, jednakże ostatecznie nie doszły one do skutku. Niedawno Marszałek Sejmu wyznaczyła nową datę wyborów prezydenckich w 2020. Co ciekawe, rządzący zdecydowali się na przeprowadzenie wyborów hybrydowych. Na czym polegają?

Wybory hybrydowe to połączenie głosowania odbywającego się w formie tradycyjnej, tj. w lokalach wyborczych oraz głosowania korespondencyjnego. Co istotne, w sytuacji, gdy zamierzamy oddać głos w naszym lokalu wyborczym, zasady nie ulegają zmianom Wybory prezydenckie. Kto może głosować? Wyboru kandydata na prezydenta może dokonać każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, a któremu prawo wyborcze nie zostało odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym ( lub też orzeczeniem Trybunału Stanu. Godziny otwarcia lokali wyborczych Lokale wyborcze podczas tegorocznych wyborów prezydenckich będą otwarte od godz. 7:00 do 21:00.

Przebieg głosowania w lokalach wyborczych Aby móc wziąć udział w głosowaniu należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający naszą tożsamość - dowód, paszport, prawo jazdy czy legitymację w przypadku osób, które w dniu wyborów ukończyły 18. rok życia.

Głosowanie odbywać się będzie w lokalach wyborczych w wyżej wyznaczonych godzinach. Za pośrednictwem urzędowych kart do głosowania będziemy mogli oddać głos na wybranego przez nas kandydata. Na kartach znajdą się informacje o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu. WAŻNE! Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów za pomocą znaku "x" postawionego w kratce obok nazwiska. Za nieważne uznaje się głosy: oddane na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „×” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata;

oddane na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „×” przy żadnym z nazwisk kandydatów. ZOBACZ TAKŻE: Wybory 2020: Głosowanie niepełnosprawnych. Jakie uprawnienia im przysługują? Czy w lokalach wyborczych obowiązuje nas nakaz zasłaniania nosa i ust? Osoby, które chcą oddać głos w formie tradycyjnej, muszą pamiętać o tym, aby na twarzy mieć maseczkę ochronną lub przyłbicę. Ponadto, w lokalach wyborczych będą znajdować się płyny do dezynfekcji rąk. Wszystko to w celu zapewnienia bezpieczeństwa głosującym.

Przebieg wyborów korespondencyjnych, czyli jak zagłosować? W sytuacji, gdy zdecydujemy się na głosowanie korespondencyjne, to wyborca korzysta z pakietu wyborczego, dostarczonego przez zespół pocztowy. Na początku zapoznaje się z instrukcją, zgodnie z którą oddaje głos na karcie do głosowania. Kolejnym krokiem jest umieszczenie karty w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania", którą trzeba zakleić. WAŻNE!Koperty niezaklejone nie będą uwzględniane podczas ustalania wyników głosowania. Dokładnie zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej. Na niej muszą znaleźć się takie informacje jak: adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Przypominamy, że na formularzu oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu umieszczone winny zostać dane osobowe wyborcy, tj:

imię i nazwisko,

numer ewidencyjny PESEL,

własnoręczny podpis

Kopertę zwrotną, która zawiera niezbędne dokumenty należy zakleić i najpóźniej do 26 czerwca 2020 roku wrzucić do skrzynki pocztowej Poczty Polskiej na terenie danej gminy lub osobiście dostarczyć koperte do właściwego urzędu gminy. Kandydaci w wyborach prezydenckich 2020 Poniżej, ku gwoli ścisłości, zamieszczamy listę kandydatów, ubiegających się o stanowisko głowy państwa w tegorocznych wyborach prezydenckich: Robert Biedroń

Krzysztof Bosak

Andrzej Duda

Szymon Hołownia

Marek Jakubiak

Władysław Kosiniak-Kamysz

Mirosław Piotrowski

Paweł Tanajno

Rafał Trzaskowski

Waldemar Witkowski

Stanisław Żółtek Wybory prezydenckie 2020 w Gdańsku To, że wybory są świętem demokracji, to nie pusty slogan. Dlatego zależy nam na takiej organizacji wyborów, aby jak największa liczba obywatelek i obywateli mogła skorzystać ze swojego prawa wyborczego. Jest to nie tylko naszym prawem i przywilejem, ale też wyrazem naszego patriotyzmu

- zaznaczyła w rozmowie z innymi mediami, prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, która zachęca wszystkich do udziału w wyborach.

Czytaj także Wybory 2020: Głosowanie poza miejscem zamieszkania

Jak wyglądają przygotowania w Gdańsku do wyborów prezydenckich? Ze względu na zbliżające się wybory, Zespoły Obsługi Mieszkańców w dniach 22 - 26 czerwca będą dostępne dla mieszkańców w większym wymiarze czasowym. Z dostępnych informacji wynika, że w ostatnim tygodniu przed wyborami powyższe jednostki będą czynne w następujących godzinach: Wtorek, 23 czerwca: 8:00-17:00

Środa, 24 czerwca: 8:00-17:00

Czwartek, 25 czerwca: 8:00-17:00

Piątek, 26 czerwca: 8:00-16:00 Co więcej, wszystkie osoby, które nie czują się na siłach, aby udać się do lokalu wyborczego, mogą zamówić bezpłatny dowóz, dzwoniąc pod numer 58 52 44 500 lub wysyłając maila na adres: kontakt@gdansk.gda.pl.

Zamówienia przyjmowane będą całodobowo od 24 czerwca - do 28 czerwca do godz. 19.00.