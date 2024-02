Wybory samorządowe 2024 w Trójmieście. Kto staruje po stanowisko prezydenta Gdańska, Sopotu i Gdyni? Opcji będzie sporo

Starającą się o reelekcję na fotel prezydenta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz, z ramienia komitetu Wszystko dla Gdańska, poprze Platforma Obywatelska. Mimo niedawnej decyzji o osobnym starcie w wyborach samorządowych ugrupowań tworzących większość parlamentarną nie wystawią one nad Motławą kontrkandydatów dla obecnej prezydent.

Wiele wskazuje jednak, że obecna prezydent Gdańska będzie musiała rywalizować z kandydatką/kandydatem komitetu, który będzie współtworzyć Nowa Lewica.

- Rozmawiamy od dłuższego czasu z ruchami miejskimi, od prawa do lewa, ale też Trzecią Drogą. One są już finalizowane. Mam nadzieję, że zakończą się powodzeniem i w przyszłym tygodniu będziemy mogli ogłosić gdańszczankom i gdańszczanom start koalicyjnego komitetu wyborczego, którego kandydaci wniosą nową jakość do Rady Miasta, co wpłynie na rozwój Gdańska - mówi Jolanta Banach, szefowa gdańskich struktur Lewicy. - Krótko po tym chcielibyśmy zaprezentować, uzgodnioną przez koalicjantów, kandydaturę na fotel prezydenta Gdańska.