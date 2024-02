Wybory samorządowe 2024. Wszystko co musisz wiedzieć. Sprawdź ordynację wyborczą

Co może wyborca w wyborach samorządowych?

Wybory samorządowe - zagadnienia ogólne

- Wybory samorządowe to demokratyczny proces, w którym mieszkańcy wybierają swoich przedstawicieli do organów samorządowych gmin, powiatów, województw, a także wójtów , burmistrzów i prezydentów miast.

Co to są wybory samorządowe?

Premier Donald Tusk poinformował, kiedy prawdopodobnie odbędą się wybory samorządowe. Ponadto podczas konferencji prasowej szefa rządu zapytano, w jakiej formule do wyborów samorządowych pójdzie…

Jakie organy nadzorują wybory samorządowe?

- Wybory samorządowe nadzoruje Państwowa Komisja Wyborcza oraz komisarze wyborczy.

Kto opracowuje kalendarz wyborczy?

- Kalendarz wyborczy opracowuje Prezes Rady Ministrów zarządzając wybory.

Co to jest cisza wyborcza?

- Cisza wyborcza to okres bezpośrednio przed wyborami, kiedy zabroniona jest jakakolwiek publiczna agitacja wyborcza.

Jakiego rodzaju wybory odbywają się w polskim samorządzie terytorialnym?

- W polskim samorządzie terytorialnym odbywają się wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Co to jest norma przedstawicielstwa?

- Norma przedstawicielstwa to wzór wykorzystany do określenia liczby radnych do wyboru w poszczególnych okręgach wyborczych, odpowiadający liczbie mieszkańców na danej jednostce.