Wybory samorządowe. Ruszyła kampania wyborcza

W poniedziałek wieczorem w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych na niedzielę 7 kwietnia w godzinach od 7 do 21. Ewentualna druga tura odbędzie się dwa tygodnie później, czyli 21 kwietnia. Już dziś zaś rusza oficjalnie kampania wyborcza.

Kalendarz wyborczy. Najważniejsze daty

Do 12 lutego zawiadamiać można PKW lub komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego. Kandydatów na radnych poznamy do 4 marca, a do 14 marca powinni zostać zgłoszeni kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Do 8 marca będzie można zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Komisje te zostaną powołane do 18 marca. Cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania.

Od 23 marca do 5 kwietnia do godz. 24.00 rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.