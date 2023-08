Wycieczki ze śmieciami, zablokowane wjazdy i brawurowi kierowcy. Mieszkańcy są zbulwersowani remontem Ogarnej

Znikające śmietniki. Prosta czynność zamienia się w wycieczkę

Mieszkańcy muszą więc wynosić śmieci kilkadziesiąt metrów dalej, a część lokatorów ma problemy zdrowotne. Teraz zwykła czynność została nader skomplikowana. Lokatorzy kilku kamienic nie tylko zmuszeni są do chodzenia naokoło, ale także przeciskania się tuż obok realizowanej inwestycji. Niektórzy w geście protestu rzucają odpady tam, gdzie dotychczas stały pojemniki. Bo jeśli miasto stworzyło taki bałagan, to miasto powinno go posprzątać . Widać, że zarządca wspólnoty stara się na bieżąco łatać te zaniedbania i wywieszać kartki informacyjne przyklejone na zwykłą taśmę.

Mieszkańcy są zbulwersowani

Problem stara się nagłośnić były radny miasta Gdańska i z wykształcenia inżynier, Wacław Szulc. Zwraca uwagę na to, że to nic innego, jak po prostu złe zaplanowanie inwestycji i zignorowanie potrzeb mieszkańców. Pan Wacław sam zmaga się też z tym problemem, ponieważ zablokowanie ulic wiąże się z tym, że ma utrudniony transport chociażby do szpitala , a niedługo ma ważny zabieg. Nie jest w tym jedyny.

- Kiedyś ta brama była otwarta, ale strop nad piwnicą pęka. Rozumiem, znam sytuację. Można jednak otworzyć tę bramę, żeby ludzie mogli śmieci wyrzucić, a nie musieli iść na około Ławniczą - mówi Wacław Szulc. - To jest tak jakbyśmy zaczęli wędrować ze śmieciami od początku ulicy Długiej aż do Złotej Bramy. To jest brak szacunku dla mieszkańców - podkreśla.

Kombinacje rodzą problemy

A to wszystko obok przedszkola

No właśnie, to wszystko w sąsiedztwie przedszkola. A niedługo zacznie się rok szkolny, kiedy to rodzice będą przywozić swoje pociechy do placówki oświatowej. Co prawda remont ma potrwać do końca września, ale lokalne plotki mówią o tym, że pracownicy inwestycji sami nie wierzą w te terminy. Nie trudno w to przecież uwierzyć - remont miał trwać rok, a nadal się toczy.