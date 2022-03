Wyniki grupy KGHM za 2021 rok. Duży wzrost przychodów, najniższe w historii zadłużenie

W 2021 roku KGHM osiągnął najwyższą w historii wartość skorygowanej EBIDTY (EBITDA = przychody – koszty operacyjne bez amortyzacji - przyp. red.) dla grupy kapitałowej – 10 miliardów 300 milionów złotych. Zanotowano wzrost przychodów o ponad 26 procent do kwoty prawie 30 mld złotych i wzrost produkcji miedzi w grupie kapitałowej o 6 procent. Wskaźnik zadłużenia obniżono do historycznie najniższego poziomu. Osiągnięto również najniższe wskaźniki wypadkowości.

- Przyszłość jest z miedzi. Jesteśmy co do tego głęboko przekonani. Pandemia nie tylko dodała nam skrzydeł, ale podczas światowego kryzysu uzyskaliśmy najlepsze wyniki operacyjno-finansowe w historii tej firmy - stwierdził Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.

- Najlepsze w historii są także wyniki naszych zagranicznych aktywów. Wszyscy pamiętamy jak trudnym projektem jest Sierra Gorda. Zmiana podejścia, nowa strategia, polscy menadżerowie i szereg optymalizacji przynoszą efekty. Pierwszy raz w historii chilijskiej inwestycji udało się odwrócić przepływy finansowe do spółki-matki. Pieniądze już nie płyną z Polski do Chile, jak to bywało przez wiele lat, tylko z Chile do Polski – poinformował M. Chludziński.

Zaznaczył, że głównym wyzwaniem firmy – biznesową racją stanu – jest kwestia taniej, a jednocześnie stałej jeśli chodzi o dostawę energii.

- Nie ma innego logicznego sposobu na rozwój przemysłu w Europie w oparciu o czystą energię niż energia jądrowa. Dlatego KGHM podpisał umowę o rozpoczęciu prac nad wdrożeniem technologii reaktorów modułowych w Polsce – oświadczył prezes KGHM.