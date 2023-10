Złota 100 Pomorza. Przedstawiamy ranking największych pomorskich przedsiębiorstw. To już 27 edycja

Praktycznie od początku, od prawie 30 lat, liderem była Rafineria Gdańska, potem Grupa Lotos. Panowała niezagrożenie. W ub. roku została przejęta przez Orlen. W wyniku przekształceń, w Gdańsku pozostały niektóre spółki Lotosu. Nie legitymują się takimi przychodami aby pozycję lidera obronić.

Pierwsze miejsce zajęła Grupa Energa, która znacznie zwiększyła przychody czemu sprzyjał sytuacja na rynku energetycznym. Firma wypracowała także jeden z najwyższych zysków netto. Pod tym względem nieznacznie wyprzedził ją wicelider zestawienia. Grupa LPP konsekwentnie buduje swoją pozycję największej firmy odzieżowej w kraju. I kto wie, czy gdyby nie wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny, przychody na poziomie 16 mld zł nie pozwoliłby jej na zajęcie pierwszego miejsca w rankingu. Na trzecim miejscu jest nowa spółka MOL Polska, która w rezultacie wspomnianych zmian na krajowym rynku paliwowym weszła na polski rynek, od razu stając się jedną z największych w regionie.

Tegoroczny ranking Złota Setka Pomorza przygotowaliśmy w oparciu o dane finansowe, które na temat firm z naszego regionu opracował Dun & Bradstreet, wiodący i globalny dostawca danych i analiz pozwalających na podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, co umożliwia firmom na całym świecie poprawę wyników. Od 1841 r. niezależnie od ich wielkości, firmy na całym świecie współpracują z Dun & Bradstreet, minimalizując ryzyko prowadzenia biznesu i odkrywając nowe możliwości rynkowe. Wgląd w Data Cloud Dun & Bradstreet aktywizuje i dynamizuje rozwiązania, które pozwalają klientom na wzrost przychodów, obniżenie kosztów, ograniczenie ryzyka i rozszerzenie ich działalności.

- Proces przygotowania takiego rankingu zawsze przebiega w kilku etapach, a to co widzimy w gazecie to efekt pracy wielu specjalistów od baz danych, techników, informatyków, a także finansistów. W Polsce Dun & Bradstreet ma dane o ponad siedmiu milionach firm, włączając w to także te zawieszone i zamknięte. W przypadku światowej bazy danych to już informacje o ponad 500 mln firm z ponad 200 krajów na świecie. Włączając w to także ich sprawozdania finansowe, wzajemne powiązania kapitałowe jak i osobowe. W codziennej pracy korzystamy z wielu źródeł informacyjnych zarówno rejestrowych, branżowych oraz typowo marketingowych - mówi Tomasz Starzyk z Dun&Bradstreet. - Pozwala to klientom uzyskać w bardzo krótkim czasie pełną informację na temat kontrahenta, począwszy od potwierdzenia jego danych rejestrowych (zgodne z KRS lub ewidencją działalności gospodarczej), informacji o danych finansowych (sprawozdania finansowe firm składających takie dane w sądach gospodarczych), zdarzeniach prawnych (rejestr upadłości i likwidacji) po dane zamieszczone w różnych portalach internetowych, prasie lub z wywiadu z kierownictwem firmy.