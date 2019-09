Wypadek w Gdańsku. Autokar zderzył się z tramwajem!

- Jesteśmy na miejscu, udało się nam ewakuować z pojazdu zakleszczonego motorniczego, który przytomny został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego. Łącznie osób poszkodowanych mamy w tym momencie dwanaście. Nie są to na szczęście ciężkie obrażenia. To informacja, która wiadomo, może się zmienić, ale na ten moment mogę powiedzieć, że nie są to ciężkie obrażenia. Na miejscu jest siedem zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 20 strażaków i wszystkie pozostałe służby na czele z ZRM – mówi mł. bryg. Jacek Jakóbczyk z Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku.