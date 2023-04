Wypłukuje magnez bardziej niż kawa. Na to uważaj. Może prowadzić do niedoborów magnezu oraz rozwoju osteoporozy i nadciśnienia

Po co nam magnez?

To najbardziej wypłukuje magnez z organizmu. Sprawdź w galerii, czego unikać, aby nie doprowadzić do niedoborów, osteoporozy i nadciśnienia.

Magnez to składnik mineralny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. W największej ilości występuje on w kościach, ale znajduje się także w mięśniach, tkankach miękkich i płynach międzykomórkowych.

Czy kawa wypłukuje magnez?

Kawa, a dokładnie zawarta w niej kofeina działa moczopędnie, a zwiększone wydalanie moczu po wypiciu filiżanki naparu faktycznie wpływa na zwiększone wydalanie z organizmu składników mineralnych takich jak magnez czy wapń. Stąd wzięło się powszechne przekonanie, że kawa wypłukuje z organizmu magnez i tym samym może być przyczyną niedoborów tego pierwiastka. Jednak nie jest to do końca prawdą, ponieważ kawa jest również źródłem magnezu .

Filiżanka kawy o pojemności ok. 200 ml zapewnia ok. 7 mg magnezu. Wypicie 2-3 porcji napoju (w których będzie znajdowało się ok. 14-21 mg tego składnika mineralnego) spowoduje utratę ok. 4 mg magnezu w ciągu doby. Jak widać, bilans będzie więc dodatni. Dopiero nadmierne spożycie tego napoju w ilości przekraczającej 8 filiżanek kawy dziennie może doprowadzić do zwiększonej utraty magnezu. Istnieją jednak napoje i inne produkty oraz czynniki, które w dużo większym stopniu pozbawiają organizm tego cennego składnika.