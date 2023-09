Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku do kasacji. Chodzi o zabójstwo 3-letniego chłopca. W sprawę włączył się prokurator gen. Zbigniew Ziobro

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku skazującego na 25 lat pozbawienia wolności mężczyznę, który zabił 3-letniego Nikodema z Włocławka. - W ocenie Prokuratora Generalnego, biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, zabójca dziecka powinien być skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności - informuje Prokuratura Krajowa.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nie zgodził się z wyrokiem w zakresie kary dla Pawła K. W skierowanej do Sądu Najwyższego kasacji domaga się orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności dla zabójcy. I przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku. - Jak podkreślił skarżący, nie sposób pojąć, jakim motywem kieruje się sprawca, który katuje i zabija bezbronne 3-letnie dziecko. W przypadku Pawła K. jego wyjątkowy sadyzm wobec chłopca, dla którego de facto stał się opiekunem, będąc w relacji z jego matką, sprawia, że stopień zawinienia oskarżonego należy ocenić jako skrajnie wysoki - informuje Dział Prasowy Prokuratury Krajowej. Biegli psychiatrzy orzekli, że czyn, którego dopuścił się oskarżony, nie został popełniony pod wpływem impulsu. Zabójstwo dziecka wpisane było w "przemyślaną strategię katowania chłopca". - Jeden z biegłych ocenił przy tym, że stosunek oskarżonego do popełnionego czynu przeraził badających go medyków. Jego skrucha miała kształt wyłącznie werbalny, natomiast na poziomie emocji pozostawał bezkrytyczny do popełnionego mordu - komentują w PK.

Szokujące zabójstwo 3-letniego dziecka

Do śmierci dziecka doszło 30 lipca 2019 roku we Włocławku. Wezwany lekarz stwierdził zgon 3-letniego Nikodema. Przeprowadzona sekcja zwłok oraz zgromadzony materiał dowodowy wykazały, że wobec dziecka stosowana była przemoc fizyczna ze szczególnym okrucieństwem.

Szczegóły tego, co działo się z chłopcem, bulwersują. - Chłopiec był bity po głowie i całym ciele, w tym różnymi przedmiotami, rzucano nim, szarpano, stosowano wobec niego wyrafinowane kary – zmuszano do wielogodzinnego stania w miejscu z rozstawionymi nogami lub z podniesionymi do góry rękami obciążanymi dodatkowo ciężkimi przedmiotami - relacjonują prokuratorzy. - Chłopca polewano także wodą oraz unieruchamiano, oklejając taśmą przylepną. Na skutek tych działań dziecko doznało ciężkich obrażeń ciała. Nieprzytomnego chłopca Paweł K. umieścił w wannie wypełnionej wodą i doprowadził do jego utonięcia.

Zarzuty w tej sprawie usłyszał Paweł K. – konkubent matki dziecka oraz Agnieszka S., matka chłopca. Mężczyźnie zarzucono znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do powstania ciężkich obrażeń ciała, a nadto spowodowanie śmierci dziecka umyślnie z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia.

Matce dziecka zarzucono pomocnictwo Pawłowi K. do dokonania zarzuconego mu czynu. ZOBACZ TEŻ: Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok dożywocia dla Łukasza P. za zabójstwo cioci i jej ojca we Włocławku Sąd Okręgowy we Włocławku w wydanym wyroku wykluczył działanie oskarżonego Pawła K. z zamiarem zabójstwa. Za znęcanie się psychicznie i fizycznie sąd orzekł karę 15 lat pozbawienia wolności. Uznając, że oskarżony nieumyślnie spowodował śmierć dziecka, sąd skazał go dodatkowo na karę 5 lat pozbawienia wolności i orzekł karę łączną 20 lat pozbawienia wolności. Agnieszkę S. Sąd Okręgowy we Włocławku uznał za winną udzielenia pomocy Pawłowi K do znęcania się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem oraz tego, że w zamiarze ewentualnym udzieliła pomocy Pawłowi K. do spowodowania przez niego ciężkich obrażeń ciała pokrzywdzonego chłopca.

Wymierzył jej za to karę 13 lat pozbawienia wolności.

Apelacja prokuratora od wyroku w sprawie śmierci 3-latka

Z wyrokiem nie zgodził się prokurator i wniósł apelację, zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych. Jak argumentował, zebrany materiał dowodowy i mechanizm zgonu dziecka wskazywały na umyślność działania oskarżonego z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia chłopca. Co oznaczało, że kara jest rażąco niewspółmierna i zbyt łagodna.

Podobnie było w sprawie Agnieszki S. - zarzucono wyrokowi błędne uznanie, iż nie udzieliła ona pomocy do Pawłowi K. do dokonania zabójstwa dziecka.

Prokurator wniósł, by kara wobec Pawła K. wzrosła do dożywotniego pozbawienia wolności, a wobec Agnieszki S. kary 25 lat pozbawienia wolności.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku częściowo przychylił się do stanowiska prokuratury i zmienił kwalifikację prawną czynu popełnionego przez oskarżonych. Paweł K. usłyszał wyrok 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, znęcanie się psychiczne i fizyczne połączone ze szczególnym udręczeniem oraz za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Matce chłopca, za pomocnictwo do tych czynów sąd wymierzył również karę 25 lat pozbawienia wolności. Z wyrokiem w zakresie kary dla Pawła K. nie zgodził się prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Wśród okoliczności obciążających wymienił m.in. fakt, że oskarżony zabił chłopca, będąc pod wpływem narkotyków, które zmieniały go w osobę, która, jak sam określił w wyjaśnieniach, dostawała ataków szału. Mimo że wiedział, jak wpływają na niego substancje odurzające, które zażywał, stosował je podczas opieki nad dzieckiem. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro ocenił, że brak jest jakichkolwiek szans na resocjalizację Pawła K., osoby, który dodatkowo była wcześniej karana za przestępstwa z użyciem przemocy. Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź "Dziennik Bałtycki" codziennie. Obserwuj dziennikbaltycki.pl!

Zobacz też na dziennikbaltycki.pl:

Paweł Szrot ostro o "Zielonej Granicy"."To porównanie jest uprawnione"