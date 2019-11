Wystartowała aplikacja Czyste Miasto Gdańsk! Przypomni m.in. o terminie wywozu odpadów

- To dobre rozwiązanie i dla mieszkańca bloku i domku jednorodzinnego, a także dla zarządców wspólnot - zapewnia Grzelak .

Aplikacja nie zajmuje dużo miejsca w pamięci telefonu i warto z niej korzystać. Dzięki temu na bieżąco będziemy się orientować, kiedy przykładowo jest najbliższy odbiór gabarytów, objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych, co zrobić z odpadami po remoncie, gdzie jest w okolicy apteka przyjmująca przeterminowane leki.

- To bardzo proste w obsłudze narzędzie jest kolejnym elementem naszej stałej kampanii edukacyjno-informacyjnej. Proponujemy praktyczną pomoc. Wybierając lokalizację swojej nieruchomości na bieżąco otrzymujemy informacje o najbliższym terminie odbioru odpadów, miesięczny kalendarz odbiorów, terminy płatności - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydent Gdańska .

- Do dyspozycji jest m.in. wyszukiwarka odpadów, z której można skorzystać, kiedy nie mamy pewności, gdzie dany odpad powinien trafić, instrukcja segregacji, czyli co zalicza się do danego koloru pojemnika i jak postępować z odpadami nietypowymi i niebezpiecznymi. Dodatkowo znajdziemy komunikaty o bieżących wydarzeniach i tymczasowych zmianach harmonogramów związanych z świętami i dniami wolnymi - wymienia Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim.

Aplikacja jest dostępna w wersjach na Android oraz IOS.