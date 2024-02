Wystawa Patryka Różyckiego w Gdańskiej Galerii Miejskiej 1. "Nie czuję nostalgii za wstydem, ale za naszym wspólnym czasem" OPRAC.: Maja Czech

Gdańska Galeria Miejska zaprasza na wystawę dzieł Patryka Różyckiego zatytułowaną „Nie czuję nostalgii za wstydem, ale za naszym wspólnym czasem / I don’t feel nostalgia for the shame, but for our time together”. Na instalację złożą się malowidła-murale i zestawione z nimi obrazy na płótnie.