Wywiad z Kamilą Urzędowską. Filmowa Jagna opowiada o doświadczeniu na planie "Chłopów" Maja Czech

To jej wielki debiut w głównej roli filmu pełnometrażowego. O roli Jagny w najnowszych "Chłopach" marzyło wiele aktorek, jednak to właśnie ona, po długich poszukiwaniach, została wybrana przez reżyserów - Kamila Urzędowska. Opowiedziała nam o tym, jak to się stało, że wygrała casting i co sama sądzi o "Chłopach".