XIX targi ślubne w Amber EXPO. Powiedz "Tak" z Weselnikiem. Zobaczcie zdjęcia

Targi Weselnika to największa i jedna z najstarszych tego typu imprez w regionie. Niezmiennie cieszy się ogromną frekwencją, co jest zapewne wynikiem dogodnej lokalizacji i atrakcyjnego programu.

Już od 19 lat inspiruje, doradza i pomaga w przygotowaniu dla wielu najważniejszego dnia w życiu. To znakomita okazja, by nawiązać kontakt z najlepszymi specjalistami z branży ślubnej. Wszystko, o czym marzycie w dniu wesela może się spełnić - tutejsi wystawcy zorganizują to za Was!

Podczas minionej edycji na przyszłych weselników czekały najnowsze kolekcje, rabaty, ekskluzywne samochody, pełna atrakcji scena, występy zespołów muzycznych, pokazy sukien ślubnych, liczne konkursy i przepyszny tort cytrusowy z dodatkiem białego bzu, kolorystycznie nawiązujący do ubioru pary reklamującej targi Weselnik.