Za nami 18. edycja Globaltiki. Co działo się na tegorocznym Festiwalu Kultur Świata? [ZDJĘCIA]

Wszystko dobre, co się dobrze kończy. 18. edycja Globaltiki okazała się sukcesem frekwencyjnym i artystycznym. 3 dni koncertów, warsztatów, pokazów filmowych i spotkań w Parku Kolibki i Gdyńskim Centrum Filmowym podbiły serca festiwalowiczów.

Nie jest to typowy festiwal artystyczny. Nie zobaczymy atrakcji w „muzealnej” formie, a raczej aktywną żywotność kulturowych inspiracji.

- Odnajdziemy te obszary, gdzie kulturowe korzenie spotykają się ze współczesnością, gdzie to, co osadzone w tradycji staje się pożądane we współczesnej kulturze. - pisze organizator - Zapraszani muzycy ocalają tradycje od zapomnienia, czerpią z korzeni, by zaprezentować je we współczesnej odsłonie – oryginalne połączenia muzyczne to znak firmowy wielu zespołów, jakie zaprezentowały się w ciągu poprzednich edycji Festiwalu Globaltica.