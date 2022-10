Zaginione fragmenty dekoracji organów z kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku odnalezione!

Pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnaleźli fragmenty drewnianej dekoracji szaf organowych z kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Jak poinformowało na Twitterze MKiDN, na dekoracje natrafiono podczas standardowych czynności związanych z weryfikacją rynku dzieł sztuki.

Dekoracje zostały zdemontowane w czasie II wojny światowej. Zabytkowe zdobienia organów powróciły po wojnie do kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku, gdzie były składowane na jego poddaszu. Wiele elementów w tym czasie uległo rozproszeniu, również fragmenty zabytkowej dekoracji.

- Drewniane elementy, w tym para lwich głów, zostały odnalezione w jednym z warszawskich domów aukcyjnych. Analiza zachowanej dokumentacji archiwalnej pochodzącej z okresu II wojny światowej pozwoliła na potwierdzenie tożsamości odnalezionych obiektów - poinformowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Odnalezione zdobienia powróciły do kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku. Opiekę nad nimi sprawuje klasztor Franciszkanów w Gdańsku. Przypomnijmy, że w latach 2008–2018 w kościele św. Trójcy w Gdańsku odbudowano i odrestaurowano zdemontowane w czasie drugiej wojny światowej manierystyczno-barokowe organy. Dawny oryginalny instrument pochodzący z XVII i XVIII wieku przetrwał tylko w formie szczątkowej. Do czasów współczesnych zachowało się ok. 65% substancji zabytkowej empor, prospektów i szaf organowych. Część brakujących elementów udało się wtedy odtworzyć na podstawie zachowanych fotografii organów. Wśród nich były również odnalezione lwie głowy, które po przeprowadzeniu koniecznych zabiegów konserwatorskich, powrócą na swoje pierwotne miejsce.