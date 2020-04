"Zakończcie ten chocholi taniec związany z wyborami i zajmijmy się prawdeziwymi problemami" - apelują władze Sopotu

- W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, jak również trwającym zawieszeniem zajęć w placówkach oświatowych, informuję, że zgodnie z otrzymaną informacją - obecnie w ok. 70% dyrektorzy placówek oświatowych zgłaszają brak możliwości zorganizowania i przygotowania lokali wyborczych - napisała w liście do komisarza Aleksandra Dulkiewicz. Prezydent Gdańska wskazała główne problemy zgłaszane przez dyrektorów placówek - brak osób chętnych do przygotowania lokali i obsługi komisji w przeddzień i w dniu głosowania. Pracownicy placówek składają rezygnacje z pełnienia funkcji „opiekuna obwodowej komisji wyborczej”, co powoduje niemożność utworzenia i zabezpieczenia siedzib komisji.