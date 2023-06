Zakończono analizę bezpieczeństwa elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jaki jest wynik? OPRAC.: Maja Czech

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) wydał ogólną opinię dotyczącą analiz bezpieczeństwa dla elektrowni jądrowej na Pomorzu. To pierwsza w kraju tego typu opinia w obszarze bezpieczeństwa jądrowego. Przedstawiony we wniosku zakres planowanej weryfikacji bezpieczeństwa uznano za poprawny. To kolejny krok w kierunku uzyskania wszystkich wymaganych prawem zgód administracyjnych dla pierwszej wielkoskalowej elektrowni jądrowej w kraju.