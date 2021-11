Zastrzeżenia wobec spółki EuroPark? Klient składa reklamację, spółka odpowiada, a UOKiK prowadzi postępowanie

- W poniedziałek 15 listopada 2021 roku zaparkowałem swoje auto przy ulicy Leśmiana na osiedlu Garnizon - parkingami zarządza firma EuroPark - w parkometrze opłaciłem bilet parkingowy od 18:13 do 19:13 i umieściłem go w samochodzie na desce rozdzielczej po lewej stronie - informuje nasz Czytelnik.

Jak dodaje, po powrocie do auta zobaczył, że dostał wezwanie do opłaty dodatkowej w wysokości 95 złotych z godziny 18:36. Powód? Brak ważnego biletu parkingowego.

- O godzinie 19:03 - czyli jeszcze w opłaconym czasie - złożyłem reklamację do firmy EuroPark - dodaje nasz Czytelnik. - Kontroler wykonał zdjęcia, mało wyraźne i niskiej jakości, auta i tego biletu. Czas na rozpatrzenie reklamacji to 3 tygodnie, a firma EuroPark zastrzega sobie, że po 2 tygodniach przystąpi do windykacji tych 95 złotych plus dodatkowe koszty.