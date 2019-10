Zatrzymani dwaj uciekinierzy z ośrodka odwykowego. Mieli pobić i okraść 47-letniego gdańszczanina

W nocy z czwartku na piątek, tuż przed godz. 2, wywiadowcy z gdańskiej komendy pojechali w rejon Wrzeszcza, gdzie doszło do rozboju. Na miejsce udali się także policjanci z komisariatu przy ul. Białej, którzy udzielili pomocy przedmedycznej pokrzywdzonemu 47-latkowi. Funkcjonariusze ustalili, że do mężczyzny podeszło dwóch sprawców, którzy pobili go i ukradli mu telefon oraz pieniądze.

- Wywiadowcy zaczęli sprawdzać pobliskie ulice oraz przejścia między budynkami i w odległości kilkuset metrów od miejsca rozboju zauważyli dwie osoby, które przypominały rysopisem sprawców. Funkcjonariusze ruszyli w ich kierunku, jednak ci rozdzielili się i zaczęli uciekać. Po krótkim pościgu wywiadowcy zatrzymali jednego ze sprawców. Kolejny został równie szybko zatrzymany przez mundurowych w Wrzeszcza - relacjonuje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Zatrzymani to dwaj 14-latkowie, którzy uciekli z ośrodka odwykowego. Funkcjonariusze znaleźli przy nich telefon oraz pieniądze pokrzywdzonego