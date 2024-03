Zazgrzytało w Trzeciej Drodze. PSL poparło Aleksandrę Dulkiewicz w Gdańsku. Polska 2050 ma własnego kandydata na prezydenta

- PSL nie ma swoich kandydatów do rady miasta Gdańska z komitetu Wspólna Gdańska Droga 2050 tworzonego przez Polskę 2050, Lewicę, Gdańsk Tworzą Mieszkańcy, działaczy społecznych i radnych dzielnic. Polskie Stronnictwo Ludowe miało ambicje nie do pogodzenia dla wspólnego startu w tak szerokiej formule. Dziwi nas takie podejście PSL-u, zrezygnowali z wspólnego startu mając historyczną szansę na wprowadzenie radnych do rady miasta, za to zdecydowali się udzielić poparcia nie wystawiając żadnych kandydatów – powiedział gdańskiemu serwisowi internetowemu wbijamszpile.pl Łukasz Kopeć, szef lokalnych struktur Polski 2050.