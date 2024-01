Zbliża się 5. rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Zmiany organizacji ruchu w Gdańsku

5. rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Zmiana organizacji ruchu

Uroczystości związane z piątą rocznicą śmierci prezydenta Pawła Adamowicza rozpoczną się w sobotę, 13 stycznia o godzinie 19:00 przy tablicy pomiędzy Złotą Bramą i Katownią. W związku z tym wydarzeniem wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu w Śródmieściu. Przypominać będą one w pewnym stopniu te, które gdańszczanie mogą pamiętać z okresu Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Obowiązywać będą one od godzin porannych w piątek, 12 stycznia. Wówczas zamknięty będzie wjazd na Targ Węglowy. Nie będzie można więc skorzystać z wyznaczonych tam miejsc postojowych. Do soboty, 13 stycznia do godziny 18:00, wjazd będzie możliwy tylko dla pojazdów technicznych i zaopatrzeniowych. Z kolei po godzinie 18:00 obowiązywać będzie już całkowity zakaz wjazdu.