Zbliża się Sopot Non-Fiction 2023. Program Festiwalu, bilety, panele i dyskusje

Czym jest rezydencja artystyczna?

Sopot Non-Fiction to również prezentacje spektakli, które powstały jako efekt poprzednich edycji festiwalu oraz przedstawień autonomicznych, reprezentujących nurt teatru dokumentalnego.

Podczas rezydencji artystycznej reżyserzy, dramaturdzy i aktorzy pracują nad projektami teatralnymi do których bazą są reportaże, wywiady, artykuły prasowe i inne materiały dokumentalne.

Sopot Non-Fiction 2023 - harmonogram

Po każdym spektaklu odbywa się 30-minutowa dyskusja z twórcami. Wyjątkiem będzie spektakl How Are You, po którym dyskusja odbędzie się o godzinie 20:45.