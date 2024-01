Zbliżają się ferie zimowe. Policjanci przypominają o zasadach bezpieczeństwa OPRAC.: Maja Czech

Piątek 26 stycznia 2024 roku jest ostatnim dniem, w którym uczniowie w województwie pomorskim idą do szkoły. Ferie zimowe zaczynają się już w najbliższy poniedziałek i potrwają do 11 lutego. Dla dzieci i młodzieży jest to czas odpoczynku i relaksu, ale na policjantów drogówki czeka trudne zadanie - by zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas zimowych podróży.