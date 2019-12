Zdaniem projektantów. Kolor roku 2020 to klasyczny odcień niebieskiego

Co roku z zaciekawieniem czekamy na ogłoszenie przez amerykański instytut Pantone koloru, który będzie wyznaczał trendy. To z reguły taka mijanka: mocne i wymagające barwy przeplatają się z ciepłymi, pastelowymi odcieniami.

Spójrzmy na ostatnie sezony: w 2016 roku modne było niemal cukierkowe zestawienie bladego różu i jaśniuteńkiego błękitu. W 2017 roku królowała wiosenna, sałatkowa zieleń i roślinne printy (te ostatnie u nas do dzisiaj nie wyszły z mody). Rok później na topie był chłodny i wymagający mocny fiolet, kojarzony z... kosmosem. W kończącym się 2019 roku najmodniejszy był według dyktatorów zza oceanu żywy koral, zarażający optymizmem, radością oraz ciepłem, w naszym wzornictwie praktycznie jednak nieobecny.

Pod znakiem wielkiego błękitu

W nadchodzącym 2020 roku najmodniejszy będzie kolor niebieski, a właściwie jego odcień classic blue (Pantone 19-4052). Wszystkie barwy, które lansuje amerykański instytut, mają swoje odniesienia do przyrody: ta ma oddawać kolor nieba na krótko po zapadnięciu zmroku lub wodę w oceanie przed deszczem.

Jego urok szczególnie docenimy latem - kojarzy się z niebem i morzem, przynosi wrażenie spokoju, swobody, świeżości. Zastosowany w aranżacjach niesie harmonię, odprężenie i wyciszenie.

Tymczasem z obawy przed nadaniem wnętrzom nazbyt chłodnego charakteru, rzadko wprowadzamy go do naszych mieszkań. Niesłusznie! Jest uniwersalny i neutralny - dobrze współgra z innymi tonacjami, pasuje do wnętrz o bardzo różnej stylistyce, do rozmaitych materiałów wykończeniowych - od rustykalnego drewna po metal.

Dzięki bogactwu odcieni i odpowiednim barwom uzupełniającym, pozwala tworzyć zarówno aranżacje w stylu retro, jak i modernistyczne. Jego wielką zaletą jest również to, iż pozwala na optyczne powiększenie przestrzeni.