Zderzenie auta z tramwajem na rondzie koło stadionu w Gdańsku! 16.05.2023 r.

Zderzenie auta z tramwajem w Gdańsku koło stadionu. 16.05.2023 r.

Groźne zdarzenie miało miejsce około godziny 10 we wtorek 16 maja. Do kolizji samochodu osobowego z tramwajem doszło na dużym rondzie w gdańskiej dzielnicy Letnica, nieopodal stadionu Polsat Plus Arena.

Na miejscu pracowały służby. Do zdarzenia zostali wezwani także mundurowi z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.