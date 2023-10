Zmiany w obwodach wyborczych w Gdańsku. Gdzie zmieniły się lokale?

- Z racji dużego zainteresowania mieszkańców w ostatnim tygodniu przed wyborami, czyli między 9 a 12 października, będziemy mieli wydłużone godziny pracy na stanowiskach, gdzie wydawane są zaświadczenia o prawie do głosowania i można dopisać się do spisu wyborców. Od poniedziałku do wtorku sprawy wyborcze będziemy mogli załatwić przy wszystkich trzech punktach od 7 do 17. W środę i czwartek od 7 do 18 - mówiła prezydent. - Przypominam o możliwości bezpłatnego dowozu osób z niepełnosprawnościami do lokali wyborczych. Te zgłoszenia będziemy przyjmowali od poniedziałku do dnia wyborów, 15 października - dodała. Potrzebę skorzystania z takiego przewozu można dzwoniąc pod numer Gdańskiego Centrum Kontaktu 58 524 45 00 lub wysyłając mail na adres: kontakt@gdansk.gda.pl.