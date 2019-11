Zmiany w ruchu na obwodnicy. Korki będą jeszcze większe

Już teraz można zauważyć dodatkowe elementy ustawione w pasie drogowym na Obwodnicy w postaci znaków wprowadzających ograniczenie prędkości do 70 km na godzinę i nowego oznakowania poziomego.

- Około 18-22 listopada br. pasy ruchu na Obwodnicy Trójmiasta zostaną zawężone do 2,75 m (lewy) oraz 3 m (prawy). Strefa ruchu będzie oddzielona od strefy robót betonowymi barierami. Tymczasowa organizacja ruchu będzie wprowadzona na odcinku od wiaduktu nad linią kolejową do Kościerzyny do wiaduktu nad ul. Nowowiczlińską. Pod koniec bieżącego roku tymczasowa organizacja ruchu zostanie wydłużona za ul. Nowowiczlińską (patrząc w stronę Wejherowa) - podają gdyńscy urzędnicy.