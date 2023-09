Znamy wyniki II etapu Rządowego Programu Odbudowy Zabytków! Müller: "Wiele obiektów z naszego regionu zostanie poddanych renowacji"

Obecnie w obiektach zabytkowych w całej Polsce mieszczą się przedszkola, szkoły, domy kultury czy urzędy. Dobrą wiadomość dla mieszkańców województwa pomorskiego przekazał Piotr Müller, rzecznik rządu.

- Dzięki programowi wiele obiektów z naszego regionu zostanie poddanych renowacji. To wspaniała wiadomość dla mieszkańców, ale i turystów – podkreślił Piotr Müller, poseł i rzecznik rządu. - Dbałość o tradycję i obiekty kulturalne już wielokrotnie przejawiały się w polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości. To troska o dziedzictwo kulturowe, zachowanie naszej tożsamości i budowanie narodowej wspólnoty. Dziś kolejny jej wyraz. Za każdym razem gdy odwiedzałem region, zgłaszali mi Państwo potrzebę odnowy wielu budynków. Dlatego tak bardzo się cieszę, że aż tyle obiektów z regionu uzyskało dofinansowanie z tego programu. Mam nadzieję, że będzie to też motor napędowy dla branży turystycznej – dodał.