Zoo podsumowuje początek roku. Oto, co już się wydarzyło!

Ogród zoologiczny żyje cały rok i każdego dnia pracownicy mają pełne ręce pracy. Również początek tego roku obfitował w wiele działań i wydarzeń, które przyniosły wiele nowości.

Początek roku z tranferami w wadze ciężkiej

- Początek roku zaczął się transferami i to w wadze ciężkiej! Dosłownie! Z naszego ogrodu prosto do Lubina wyjechały dwa młode żubry. Były również mniejsze transporty m.in. koronników szarych. To gatunek afrykańskiego ptaka z rodziny żurawi, który charakteryzuje się pięknymi piórami w kształcie korony. Tutaj doszło do małej podmianki i „odświeżenia krwi”. Z Gdańska do Francji wyjechała wykluta u nas samica, a w jej miejsce przybyła niespokrewniona partnerka z Holandii. Teraz czekamy na pierwsze toki, czyli ptasie zaloty, a może w przyszłości doczekamy się kolejnego przychówku – mówi Emilia Salach, dyrektor Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego.

Gepardy powoli zakładają własne rodziny!

W końcu przyszedł też czas na gepardy, które niedługo będą kończyły dwa lata, a więc są już gotowe na założenie własnych rodzin. Jedna z samic wyjechała do Chorzowa, a druga do duńskiego Ree Park Safari. Jedyny w miocie chłopak o imieniu Cash trafił do zoo w Rostoku. - W ten sposób Gdański Ogród Zoologiczny spełnia ważną funkcję współczesnego zoo, czyli ochronę zagrożonych gatunków poprzez hodowlę zachowawczą - dodaje Salach.

Do wyjazdu szykują się kolejne dwa młode oraz koty pustynne, które urodziły się w zeszłym roku. Te mniejsze są przyzwyczajane do transportu przez opiekunów. Dzięki treningowi zwierzęta wchodzą bez większych problemów do transportówek. Oczywiście nie tylko wyjeżdżają, ale także przyjeżdżają nowi mieszkańcy. ZOO powoli szykuje się na przyjazd m.in. samicy żyrafy oraz lemurów, które zamieszkają w nowo wybudowanym pawilonie niedaleko restauracji La Mariposa.

Na początku roku powiększyło się stado pekariowców obrożnych. To gatunek ssaka parzystokopytnego, który występuje w Ameryce Południowej. Przez naszych zwiedzających bardzo często są mylone z dzikami, chociaż są od nich znacznie mniejsze i bywają także bardziej waleczne. Zdenerwowane zwierzę jest w stanie nastroszyć sierść, a także bardzo głośno szczękać (niemałymi) zębami. Maluchy w takiej grupie nie muszą się niczego obawiać. Nie straszny był im nawet śnieg, albowiem zwierzęta w chłodniejsze dni mogą korzystać z ciepłego pomieszczenia.

Nie tylko transfery zwierząt. W zoo trwają też wiosenne prace

Początek roku to również ostatnie szlify w domku lemurów. Już niebawem do Gdańska przyjadą wari czarno-białe prosto z Wielkiej Brytanii. Ze względu na zawiłości związane z procedurą transportową spoza Unii Europejskiej jeszcze chwileczkę będziemy musieli poczekać na nowych mieszkańców, by cieszyć się rozwojem hodowli w Gdańsku.

- Nowy obiekt dla lemurów posiada część ekspozycyjną, w której zwiedzający będą mogli podglądać zwierzęta również zimą, ale także pomieszczenia niedostępne dla zwiedzających. Pozwoli to na hodowlę tych zwierząt, które w naturze są krytycznie zagrożone wyginięciem – tłumaczy dyrektor ZOO.

Ogród to ponad 120 ha terenu, który trzeba przygotować do wiosny. Nad pracami porządkowymi w pocie czoła działa cały ogród. Dodatkowo przedstawiciele sekcji hodowlanej jak co roku wysprzątali budki lęgowe ptaków, które już powoli są zajmowane przez pierwszych mieszkańców. Zupełną nowością są letnie domki dla nietoperzy. Nietoperzowe osiedle powstało niedaleko wybiegu tygrysa.

Zoo bawi i edukuje

Oczywiście nie mogło zabraknąć wydarzeń edukacyjnych. W trakcie ferii zimowych dział edukacji przygotował warsztaty związane z kotami. Edukatorzy nie tylko opowiadali o mieszkańcach zoo, ale także mówili o kampanii edukacyjnej „Fota bez Dzikiego Kota” i przygotowali warsztaty plastyczne. Aktualnie trwa coroczny Tydzień Misji Ogrodów Zoologicznych. W tym roku pracownicy mówią o badaniach naukowych czyli jednej z roli zoo.

