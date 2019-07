Zostawiła psa w rozgrzanym samochodzie. Zwierzę uwolnili policjanci. Właścicielce czworonoga może teraz grozić surowa kara

- We wtorek (30.07.2019) ok. godz. 13 gdańscy policjanci zostali zaalarmowani o tym, że w stojącym na parkingu samochodzie od dłuższego czasu przebywa bez opieki wycieńczony pies. Zgłaszający powiedział mundurowemu, że na początku zwierzę reagowało szczekaniem na każde jego podejście do auta, a potem było widać, że jest coraz słabsze i osowiałe. Mężczyzna na początku sam na własną rękę próbował znaleźć właściciela, szukając go w pobliskich sklepach. Gdy stało się to bezskuteczne zaalarmował policjantów – relacjonuje asp. Karina Kamińska, rzecznik gdańskiej policji.