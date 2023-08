Zostawili rocznego psa w nagrzanym samochodzie. Akcja dzielnicowych na Przymorzu w Gdańsku

Nieodpowiedzialne zachowanie właścicielki psa

W parkingu przy jednym z hoteli funkcjonariusze zastali toyotę yaris z minimalnie opuszczonymi szybami. Niestety, panujący upał oraz fakt, że samochód stał w częściowo nasłonecznionym miejscu, stwarzały niebezpieczne warunki dla psa. Pomimo niewielkiego opuszczenia szyb, temperatura w samochodzie sięgała aż 28°C, co stwarzało ryzyko przegrzania. Dzielnicowi podjęli decyzję o natychmiastowym działaniu. Siłowo otworzyli drzwi pojazdu, uwolnili psa i zapewniwszy mu wodę, przekazali go pod opiekę schroniska Promyk.

Funkcjonariusze apelują:

Nie zostawiaj zwierzęcia w nagrzanym samochodzie. To może być śmiertelna pułapka! Jeśli planujesz załatwianie różnych spraw i wiesz, że nie będziesz mógł zabrać ze sobą zwierzęcia, nie wsadzaj go do samochodu. Często słyszy się tłumaczenia, że ktoś wyszedł tylko na chwilę, aby zrobić zakupy, albo, że zostawił w samochodzie uchyloną szybę. Nawet w ten sposób naraża się pozostawione zwierzę na zagrożenie.